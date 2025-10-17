Hatalmas veszteség érte Sápi Vivient – gyászol az influenszer

Sápi Vivien könnyfakasztó Instagram-bejegyzést tett közzé. Szeretett papagája, aki tíz évig volt hű társa, hirtelen elpusztult.

Sápi Vivien nem akarja elfogadni, hogy elveszítette kisállatát (Fotó: Metropol)

Sápi Vivien gyászolja kedvencét

Vannak élethelyzetek amikor mindent megteszel, de az sem elég hogy másképp alakuljon és talán ezeket a legnehezebb elfogadni...Több mint 10 év jutott együtt, csak az jár a fejemben, hogy lehetett volna ez jóval több is. Annyi mindent megéltünk már együtt, hogy a legapróbb rezzenésedről is tudtam ha valami nincs rendben. Azóta nekem megállt az élet, így leültem megírni ezt a pár sort, hátha könnyebben elfogadom azt, amin már nem tudok változtatni. Kuku, nem egy sima papagáj voltál, hanem családtag...Nem gondoltam, hogy tegnap este láthatlak utoljára. Csak az üres ketreced maradt a fiókban a kedvenc tükröddel és a köteleddel, amiből mindig tartottam egy új szettet. Bárcsak oda adhattam volna még. Remélem boldog életed volt mellettem és vigyázol rám ezután is. Szeretlek

– írta Vivi.

Az influenszer észlelte, hogy kisállatával valami nincs rendben, és egyből rohantak az állatorvosi rendelőbe. Vivit zárórakor is fogadták az orvosok, akik mindent megtettek a papagáj megmentéséért. Egy darabig úgy tűnt, jobban is lett a madárka, de reggel szörnyű hír fogadta az egykori légiutas-kísérőt.

Sápi Vivi szívszorító poszttal emlékezik háziállatáról

Vivi élete egyik legnehezebb időszakán megy keresztül, bejegyzésében közös emlékeit idézte fel Kukuval: „Imádtad a cicákat, imádtál pancsolni a vizedben, piszkálni a emberek haját és amikor kijött a Gangnam style határozott bólogatással tudattad, hogy ez hatalmas sláger lesz. Tényleg az lett. A fősulis zh-kra is együtt tanultunk éjjel, sőt egyszer a szívószálat is elvetted a boros kólámból, mintha most Te következnél” – az influenszer nagyon közel állt házi kedvencéhez. Elmondta, hogy előre megálmodta, valami hatalmas baj fog történni

A kommentszekció szinte azonnal megtelt üzenetekkel. Dukai Regina és Kocsis Alexandra is részvétüket fejezik ki barátnőjük felé. Barátai és ismerősei sok erőt és kitartást kívánnak Vivinek: