Hatalmas veszteség érte Sápi Vivient – gyászol az influenszer
Nagyon nehéz időszakon megy keresztül a népszerű tartalomgyártó. Sápi Vivien elveszítette szerettét.
Sápi Vivien könnyfakasztó Instagram-bejegyzést tett közzé. Szeretett papagája, aki tíz évig volt hű társa, hirtelen elpusztult.
Sápi Vivien gyászolja kedvencét
Vannak élethelyzetek amikor mindent megteszel, de az sem elég hogy másképp alakuljon és talán ezeket a legnehezebb elfogadni...Több mint 10 év jutott együtt, csak az jár a fejemben, hogy lehetett volna ez jóval több is. Annyi mindent megéltünk már együtt, hogy a legapróbb rezzenésedről is tudtam ha valami nincs rendben. Azóta nekem megállt az élet, így leültem megírni ezt a pár sort, hátha könnyebben elfogadom azt, amin már nem tudok változtatni. Kuku, nem egy sima papagáj voltál, hanem családtag...Nem gondoltam, hogy tegnap este láthatlak utoljára. Csak az üres ketreced maradt a fiókban a kedvenc tükröddel és a köteleddel, amiből mindig tartottam egy új szettet. Bárcsak oda adhattam volna még. Remélem boldog életed volt mellettem és vigyázol rám ezután is. Szeretlek
– írta Vivi.
Az influenszer észlelte, hogy kisállatával valami nincs rendben, és egyből rohantak az állatorvosi rendelőbe. Vivit zárórakor is fogadták az orvosok, akik mindent megtettek a papagáj megmentéséért. Egy darabig úgy tűnt, jobban is lett a madárka, de reggel szörnyű hír fogadta az egykori légiutas-kísérőt.
Sápi Vivi szívszorító poszttal emlékezik háziállatáról
Vivi élete egyik legnehezebb időszakán megy keresztül, bejegyzésében közös emlékeit idézte fel Kukuval: „Imádtad a cicákat, imádtál pancsolni a vizedben, piszkálni a emberek haját és amikor kijött a Gangnam style határozott bólogatással tudattad, hogy ez hatalmas sláger lesz. Tényleg az lett. A fősulis zh-kra is együtt tanultunk éjjel, sőt egyszer a szívószálat is elvetted a boros kólámból, mintha most Te következnél” – az influenszer nagyon közel állt házi kedvencéhez. Elmondta, hogy előre megálmodta, valami hatalmas baj fog történni
A kommentszekció szinte azonnal megtelt üzenetekkel. Dukai Regina és Kocsis Alexandra is részvétüket fejezik ki barátnőjük felé. Barátai és ismerősei sok erőt és kitartást kívánnak Vivinek:
„Emlékszem rá, amikor hozzád került, első pillanattól fogva szeretettel meséltél róla. Nyugodjon békében, sok erőt és megnyugvást kívánok” – írta egy kommentelő.
„Őszinte részvétem! A soraid közepére már folytak a könnyeim. Sok erőt, és kitartást Neked” – érkezett egy másik hozzászólás.
