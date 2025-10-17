RETRO RÁDIÓ

Hatalmas veszteség érte Sápi Vivient – gyászol az influenszer

Nagyon nehéz időszakon megy keresztül a népszerű tartalomgyártó. Sápi Vivien elveszítette szerettét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 14:45
gyász Sápi Vivien háziállat

Sápi Vivien könnyfakasztó Instagram-bejegyzést tett közzé. Szeretett papagája, aki tíz évig volt hű társa, hirtelen elpusztult.

Sápi Vivien gyászol
Sápi Vivien nem akarja elfogadni, hogy elveszítette kisállatát (Fotó: Metropol)

Sápi Vivien gyászolja kedvencét

Vannak élethelyzetek amikor mindent megteszel, de az sem elég hogy másképp alakuljon és talán ezeket a legnehezebb elfogadni...Több mint 10 év jutott együtt, csak az jár a fejemben, hogy lehetett volna ez jóval több is. Annyi mindent megéltünk már együtt, hogy a legapróbb rezzenésedről is tudtam ha valami nincs rendben. Azóta nekem megállt az élet, így leültem megírni ezt a pár sort, hátha könnyebben elfogadom azt, amin már nem tudok változtatni. Kuku, nem egy sima papagáj voltál, hanem családtag...Nem gondoltam, hogy tegnap este láthatlak utoljára. Csak az üres ketreced maradt a fiókban a kedvenc tükröddel és a köteleddel, amiből mindig tartottam egy új szettet. Bárcsak oda adhattam volna még. Remélem boldog életed volt mellettem és vigyázol rám ezután is. Szeretlek 

– írta Vivi.

Az influenszer észlelte, hogy kisállatával valami nincs rendben, és egyből rohantak az állatorvosi rendelőbe. Vivit zárórakor is fogadták az orvosok, akik mindent megtettek a papagáj megmentéséért. Egy darabig úgy tűnt, jobban is lett a madárka, de reggel szörnyű hír fogadta az egykori légiutas-kísérőt.

Sápi Vivi szívszorító poszttal emlékezik háziállatáról

Vivi élete egyik legnehezebb időszakán megy keresztül, bejegyzésében közös emlékeit idézte fel Kukuval: „Imádtad a cicákat, imádtál pancsolni a vizedben, piszkálni a emberek haját és amikor kijött a Gangnam style határozott bólogatással tudattad, hogy ez hatalmas sláger lesz. Tényleg az lett. A fősulis zh-kra is együtt tanultunk éjjel, sőt egyszer a szívószálat is elvetted a boros kólámból, mintha most Te következnél” – az influenszer nagyon közel állt házi kedvencéhez. Elmondta, hogy előre megálmodta, valami hatalmas baj fog történni

A kommentszekció szinte azonnal megtelt üzenetekkel. Dukai Regina és Kocsis Alexandra is részvétüket fejezik ki barátnőjük felé. Barátai és ismerősei sok erőt és kitartást kívánnak Vivinek: 

„Emlékszem rá, amikor hozzád került, első pillanattól fogva szeretettel meséltél róla. Nyugodjon békében, sok erőt és megnyugvást kívánok” – írta egy kommentelő.

„Őszinte részvétem! A soraid közepére már folytak a könnyeim. Sok erőt, és kitartást Neked” – érkezett egy másik hozzászólás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu