RETRO RÁDIÓ

Ez a csillagjegy szerelemre találhat szilveszter éjjel

Az Ikrek bulizzon, a Mérleg tervezze meg a jövőt! Mesés szilveszter várható!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.31. 08:00
horoszkóp csillagjegy szilveszter

Holnap új nap, új hónap, új év! Ám ma még 2025 van, december 31-e, és lehet, hogy tűkön ülve várod a szilveszter estét, de ahelyett, hogy előre rohannál, éld meg a jelent, a mostot! Olvasd el figyelmesen, hogy mit tartogat számodra a mai nap horoszkópja!

A szingli nyilas megismerkedhet valakivel szilveszter éjjel! , csillagjegy horoszkóp
A szingli nyilas megismerkedhet valakivel szilveszter éjjel! (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik – Képünk illusztráció)

Szilveszteri horoszkóp – 2025. december 31., szerda

Kos

Mindegy, hogy otthonülősre vagy barátokkal táncolósra tervezi a szilveszteri estét, egészen biztos, hogy jó hangulatban búcsúztatja az óévet. Az Ikrek Hold kedvező fényszögei garantálják, hogy minden az elképzelései szerint alakul.

Bika

A bolygók önnek kedveznek az év utolsó napján. A Hold a Bika jegyéből indul, így nyugodtan telik a készülődés, majd átlép az Ikrekbe, ami nagyszerű hangulatot és önfeledt szórakozást jelez, bárhogyan is búcsúztatja az óévet. Mi is boldog új évet kívánunk hozzá!

Ikrek

Elemeiben lesz délutántól, amikor a Hold belép a jegyébe, és csupa kedvező fényszöget kap. Eszébe se jusson kihagyni a bulizást vagy az ünneplést, mert igazán szép élmények várhatók. A következő év nagy terveire lélekben is jó most felkészülni.

Rák

Nagyszerű hangulatban telik az év utolsó napja – és még inkább az este! Nem érdemes kihagynia az éjféli koccintást, mert sok vidám óráról maradna le. A Hold délutántól az Ikrekben jár, így nemcsak jókedv, hanem igazán előrevivő beszélgetések is várják.

Oroszlán

Az Ikrekben járó Hold kedvez a szórakozásnak, de ha mégis szűk körben tölti az estét, az is nagyszerűen sikerülhet. Elmélyült beszélgetések, finom ételek, italok – mindez széppé teheti az óév utolsó és az újév első éjszakáját.

Szűz

Az év utolsó napja igazán kedvére való. Délelőtt még a föld-elemű Bika jegyében jár a Hold, ezért érdemes kicsit kimozdulni a természetbe, kirándulni vagy sétálni az esti ünneplés előtt. Nemcsak a jókedv garantált, hanem inspiráló beszélgetések is várhatók, amelyek előreviszik önt.

Mérleg

Este az Ikrekben jár a Hold, amely levegő elemű jegy, ráadásul növő fázisában van – ez segít abban, hogy a bulizás mellett az újév terveit is átgondolja. A Szaturnusz és a Jupiter kedvező fényszögeinek köszönhetően különösen jó hangulatban köszöntheti a 2026-os esztendőt. Semmiképp ne hagyja ki az éjféli koccintást!

Skorpió

Használja ki az év utolsó napját töltődésre és pihenésre, hiszen jól ismeri a mondást: amilyen az óév utolsó napja, olyan lesz az új esztendő. Szervezzen közös programot szeretteivel, hívjon meg barátokat – ön igazán nagyszerű házigazda tud lenni!

Nyilas

Önnek aligha lehetne kedvezőbb konstelláció, mint az Ikrek Hold Szilveszter estére. Optimista és pozitív a hangulata, így méltón búcsúztathatja az óévet. Mivel az Ikrek a szembenálló jegye, ha szingli, most akár meg is ismerkedhet valakivel.

Bak

Szuper és önfeledt hangulatban zárja az évet, és visszatekintve jól láthatja, mennyi mindent ért el 2025-ben. Biztos lehet benne, hogy az újév is tartogat pozitív fordulatokat. Koccintson a barátokkal, szeretteivel!

Vízöntő

Ikrek Hold alatt búcsúztathatja az óévet és köszöntheti az újat – ez minden szempontból kedvező hatás önnek. Bátran tegyen újévi fogadalmat, mert most különösen nagy eséllyel hosszú távon is tartani tudja, amit elhatároz.

Halak

Uralkodó bolygója kedvező fényszöget zár be a Holddal, ami kifejezetten szerencsés és örömteli szilvesztert jelez. Az a pozitív hangulat és lelki derű, amely most áthatja, csupa jó dolgot vonz az életébe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu