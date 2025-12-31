Ez a csillagjegy szerelemre találhat szilveszter éjjel

Holnap új nap, új hónap, új év! Ám ma még 2025 van, december 31-e, és lehet, hogy tűkön ülve várod a szilveszter estét, de ahelyett, hogy előre rohannál, éld meg a jelent, a mostot! Olvasd el figyelmesen, hogy mit tartogat számodra a mai nap horoszkópja!

A szingli nyilas megismerkedhet valakivel szilveszter éjjel! (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik – Képünk illusztráció)

Szilveszteri horoszkóp – 2025. december 31., szerda

Kos

Mindegy, hogy otthonülősre vagy barátokkal táncolósra tervezi a szilveszteri estét, egészen biztos, hogy jó hangulatban búcsúztatja az óévet. Az Ikrek Hold kedvező fényszögei garantálják, hogy minden az elképzelései szerint alakul.

Bika

A bolygók önnek kedveznek az év utolsó napján. A Hold a Bika jegyéből indul, így nyugodtan telik a készülődés, majd átlép az Ikrekbe, ami nagyszerű hangulatot és önfeledt szórakozást jelez, bárhogyan is búcsúztatja az óévet. Mi is boldog új évet kívánunk hozzá!

Ikrek

Elemeiben lesz délutántól, amikor a Hold belép a jegyébe, és csupa kedvező fényszöget kap. Eszébe se jusson kihagyni a bulizást vagy az ünneplést, mert igazán szép élmények várhatók. A következő év nagy terveire lélekben is jó most felkészülni.

Rák

Nagyszerű hangulatban telik az év utolsó napja – és még inkább az este! Nem érdemes kihagynia az éjféli koccintást, mert sok vidám óráról maradna le. A Hold délutántól az Ikrekben jár, így nemcsak jókedv, hanem igazán előrevivő beszélgetések is várják.

Oroszlán

Az Ikrekben járó Hold kedvez a szórakozásnak, de ha mégis szűk körben tölti az estét, az is nagyszerűen sikerülhet. Elmélyült beszélgetések, finom ételek, italok – mindez széppé teheti az óév utolsó és az újév első éjszakáját.

Szűz

Az év utolsó napja igazán kedvére való. Délelőtt még a föld-elemű Bika jegyében jár a Hold, ezért érdemes kicsit kimozdulni a természetbe, kirándulni vagy sétálni az esti ünneplés előtt. Nemcsak a jókedv garantált, hanem inspiráló beszélgetések is várhatók, amelyek előreviszik önt.

Mérleg

Este az Ikrekben jár a Hold, amely levegő elemű jegy, ráadásul növő fázisában van – ez segít abban, hogy a bulizás mellett az újév terveit is átgondolja. A Szaturnusz és a Jupiter kedvező fényszögeinek köszönhetően különösen jó hangulatban köszöntheti a 2026-os esztendőt. Semmiképp ne hagyja ki az éjféli koccintást!