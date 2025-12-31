Ez a csillagjegy szerelemre találhat szilveszter éjjel
Az Ikrek bulizzon, a Mérleg tervezze meg a jövőt! Mesés szilveszter várható!
Holnap új nap, új hónap, új év! Ám ma még 2025 van, december 31-e, és lehet, hogy tűkön ülve várod a szilveszter estét, de ahelyett, hogy előre rohannál, éld meg a jelent, a mostot! Olvasd el figyelmesen, hogy mit tartogat számodra a mai nap horoszkópja!
Szilveszteri horoszkóp – 2025. december 31., szerda
Kos
Mindegy, hogy otthonülősre vagy barátokkal táncolósra tervezi a szilveszteri estét, egészen biztos, hogy jó hangulatban búcsúztatja az óévet. Az Ikrek Hold kedvező fényszögei garantálják, hogy minden az elképzelései szerint alakul.
Bika
A bolygók önnek kedveznek az év utolsó napján. A Hold a Bika jegyéből indul, így nyugodtan telik a készülődés, majd átlép az Ikrekbe, ami nagyszerű hangulatot és önfeledt szórakozást jelez, bárhogyan is búcsúztatja az óévet. Mi is boldog új évet kívánunk hozzá!
Ikrek
Elemeiben lesz délutántól, amikor a Hold belép a jegyébe, és csupa kedvező fényszöget kap. Eszébe se jusson kihagyni a bulizást vagy az ünneplést, mert igazán szép élmények várhatók. A következő év nagy terveire lélekben is jó most felkészülni.
Rák
Nagyszerű hangulatban telik az év utolsó napja – és még inkább az este! Nem érdemes kihagynia az éjféli koccintást, mert sok vidám óráról maradna le. A Hold délutántól az Ikrekben jár, így nemcsak jókedv, hanem igazán előrevivő beszélgetések is várják.
Oroszlán
Az Ikrekben járó Hold kedvez a szórakozásnak, de ha mégis szűk körben tölti az estét, az is nagyszerűen sikerülhet. Elmélyült beszélgetések, finom ételek, italok – mindez széppé teheti az óév utolsó és az újév első éjszakáját.
Szűz
Az év utolsó napja igazán kedvére való. Délelőtt még a föld-elemű Bika jegyében jár a Hold, ezért érdemes kicsit kimozdulni a természetbe, kirándulni vagy sétálni az esti ünneplés előtt. Nemcsak a jókedv garantált, hanem inspiráló beszélgetések is várhatók, amelyek előreviszik önt.
Mérleg
Este az Ikrekben jár a Hold, amely levegő elemű jegy, ráadásul növő fázisában van – ez segít abban, hogy a bulizás mellett az újév terveit is átgondolja. A Szaturnusz és a Jupiter kedvező fényszögeinek köszönhetően különösen jó hangulatban köszöntheti a 2026-os esztendőt. Semmiképp ne hagyja ki az éjféli koccintást!
Skorpió
Használja ki az év utolsó napját töltődésre és pihenésre, hiszen jól ismeri a mondást: amilyen az óév utolsó napja, olyan lesz az új esztendő. Szervezzen közös programot szeretteivel, hívjon meg barátokat – ön igazán nagyszerű házigazda tud lenni!
Nyilas
Önnek aligha lehetne kedvezőbb konstelláció, mint az Ikrek Hold Szilveszter estére. Optimista és pozitív a hangulata, így méltón búcsúztathatja az óévet. Mivel az Ikrek a szembenálló jegye, ha szingli, most akár meg is ismerkedhet valakivel.
Bak
Szuper és önfeledt hangulatban zárja az évet, és visszatekintve jól láthatja, mennyi mindent ért el 2025-ben. Biztos lehet benne, hogy az újév is tartogat pozitív fordulatokat. Koccintson a barátokkal, szeretteivel!
Vízöntő
Ikrek Hold alatt búcsúztathatja az óévet és köszöntheti az újat – ez minden szempontból kedvező hatás önnek. Bátran tegyen újévi fogadalmat, mert most különösen nagy eséllyel hosszú távon is tartani tudja, amit elhatároz.
Halak
Uralkodó bolygója kedvező fényszöget zár be a Holddal, ami kifejezetten szerencsés és örömteli szilvesztert jelez. Az a pozitív hangulat és lelki derű, amely most áthatja, csupa jó dolgot vonz az életébe.
