Sírból hozza vissza a meccseit Robbie Keane nagy küzdő Fradija – Videók
Robbie Keane kétségbesett lépésen agyalt vereség esetén. A Kazincbarcika ellen nagyot hajrázó Fradit mindig hiba leírni.
Nyomasztó fölénye, megannyi kapuralövése, szöglete és kapufái dacára a bajnoki címvédő Ferencváros csak a 94. percben lőtte be a győztes gólját az újonc, kiesőjelölt Kazincbarcika ellen, a labdarúgó Fizz Liga (NB I) 24. fordulójának vasárnapi zárómeccsén. A hazai pályán kínkeservesen megnyert mérkőzés után Robbie Keane, a Fradi ír vezetőedzője a tévében kijelentette: ha a csapata nem nyert volna, talán befejezné az edzői pályafutását. Pedig a játékosai edzésben tartják az idegeit, hiszen a kinevezése óta elért 41 győzelem közel ötödét hátrányból fordították a maguk javára.
A 2025 elején kinevezett Robbie Keane eddigi mérlege a Fradi kispadján: 68 mérkőzés, 41 győzelem, 13 döntetlen és 14 vereség (gólkülönbség: 152-81). Vezetés után csak négyszer kaptak ki, fura mód többnyire a Groupama Arénában (otthon tavaly augusztusban 1-3 a Qarabag elleni BL-selejtezőben; az NB I-ben pedig októberben 1-2 a ZTE és idén januárban 1-3 az ETO ellen, majd februárban 3-1-es vereség Zalaegerszegen), ellenben vesztes állásról kétszer annyiszor fordítottak győzelemre, többségében idegenben.
A Robbie Keane-féle Fradi fordításai (időrendi sorrendben):
2025 tavasz
ETO-FTC 3-4 (hosszabbításban, Magyar Kupa-nyolcaddöntő):
FTC-MTK 3-1 (MK-elődöntő):
Paks-FTC 2-3 (NB I 31. forduló):
2025/26-ös szezon
Noah-FTC 1-2 (Bajnokok Ligája-selejtező):
Salzburg-FTC 2-3 (Európa-liga-alapszakasz):
Kazincbarcika-FTC 1-3 (NB I, 13. forduló):
FTC-Rangers 2-1 (El-alapszakasz):
FTC-Kazincbarcika 2-1 (NB I, 24. forduló):
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre