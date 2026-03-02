Sírból hozza vissza a meccseit Robbie Keane nagy küzdő Fradija – Videók

Nyomasztó fölénye, megannyi kapuralövése, szöglete és kapufái dacára a bajnoki címvédő Ferencváros csak a 94. percben lőtte be a győztes gólját az újonc, kiesőjelölt Kazincbarcika ellen, a labdarúgó Fizz Liga (NB I) 24. fordulójának vasárnapi zárómeccsén. A hazai pályán kínkeservesen megnyert mérkőzés után Robbie Keane, a Fradi ír vezetőedzője a tévében kijelentette: ha a csapata nem nyert volna, talán befejezné az edzői pályafutását. Pedig a játékosai edzésben tartják az idegeit, hiszen a kinevezése óta elért 41 győzelem közel ötödét hátrányból fordították a maguk javára.

Mintha Robbie Keane (jobbra, a kazincbarcikai edző, Kuttor Attila mellett) azt mutatná: egy Fradi-hajrágólra volt a visszavonulástól Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A 2025 elején kinevezett Robbie Keane eddigi mérlege a Fradi kispadján: 68 mérkőzés, 41 győzelem, 13 döntetlen és 14 vereség (gólkülönbség: 152-81). Vezetés után csak négyszer kaptak ki, fura mód többnyire a Groupama Arénában (otthon tavaly augusztusban 1-3 a Qarabag elleni BL-selejtezőben; az NB I-ben pedig októberben 1-2 a ZTE és idén januárban 1-3 az ETO ellen, majd februárban 3-1-es vereség Zalaegerszegen), ellenben vesztes állásról kétszer annyiszor fordítottak győzelemre, többségében idegenben.

A Robbie Keane-féle Fradi fordításai (időrendi sorrendben):

2025 tavasz

ETO-FTC 3-4 (hosszabbításban, Magyar Kupa-nyolcaddöntő):

FTC-MTK 3-1 (MK-elődöntő):

Paks-FTC 2-3 (NB I 31. forduló):

2025/26-ös szezon

Noah-FTC 1-2 (Bajnokok Ligája-selejtező):

Salzburg-FTC 2-3 (Európa-liga-alapszakasz):

Kazincbarcika-FTC 1-3 (NB I, 13. forduló):

FTC-Rangers 2-1 (El-alapszakasz):

FTC-Kazincbarcika 2-1 (NB I, 24. forduló):