„Ez nem rólam szól" - Robbie Keane a Fradi-szurkolóknak üzent a megható pillanat után

Továbbjutott a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. Robbie Keane együttese a nyolcaddöntőben folytatja.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.02.27. 06:15
Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint nagy siker, hogy a bolgár Ludogorec csütörtök esti 2-0-s legyőzésével a csapat nyolcaddöntőbe jutott az Európa-ligában annak ellenére, hogy a sorsolás pillanatában szinte senki nem gondolta volna ezt. A meccs után a Fradi-szurkolók "Robbie, Robbie" skandálással az ír trénert éltették, aki a meccs után az M4 Sportnak elárulta, hogyan élte meg a drukkerek szeretetét.

Robbie Keane és a Fradi továbbjutást ünnepel Fotó: Szabolcs László

Nagyon jó érzés amikor elismerik az ember munkáját, de ez nem rólam, hanem a csapatról szól. Ha megnézzük, kik ellen játszottunk, senki nem adott esélyt nekünk arra, hogy eddig juthatunk. Mindenkinek jár az elismerés a klubnál, főleg a játékosoknak. A lényeg az volt, hogy ne kapjunk gólt, aztán jöttek a gólok, ahogy megjósoltam, szép megoldásokból, örülök, hogy hallgattak rám a játékosok

 - fogalmazott Keane a Fradi-Ludogorec visszavágó után.

Robbie Keane teljesen nyugodt volt

A magyar bajnok trénere kitért rá, a mérkőzés előtt teljesen nyugodt volt, mert biztos volt abban, hogy lesznek helyzeteik, amelyekből gólokat szerezhetnek.

"Persze több gólt kellett volna rúgnunk, de ez már az idegenbeli meccsre is igaz volt. A Ludogorecnek most sem, és egy héttel ezelőtt sem volt sok lehetősége, ez azt mutatja, hogy taktikai szempontból is rendben voltunk. Razgradban a két kapott góllal az volt a bajom, hogy elkerülhetőek voltak" - magyarázta Keane.

A Ferencváros a legjobb 16 között a portugál FC Portóval, vagy Bragával találkozik. A sorsolást pénteken Nyonban tartják.

