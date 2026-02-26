Szeretnéd a rákot elkerülni? Ezek az ételek segíthetnek
A rák elkerülésében óriási segítséget nyújtanak a megfelelő életmódbeli döntések. Ezek a tippek akár téged is megmenthetnek.
A kutatások szerint az olyan élelmiszerek fogyasztása, mint a teljes kiőrlésű gabonafélék, gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek és hal, segíthet megvédeni szervezetedet a ráktól, különösképpen a vastagbélrák kialakulásától.
Ezeket az ételeket fogyaszd a rák elkerüléséhez
Teljes kiőrlésű gabonafélék
A rostban gazdag étrend csökkentheti a vastagbélrák kockázatát. A rost gyulladáscsökkentő hatású, és támogatja az egészséges bélbaktériumokat. A teljes kiőrlésű gabonák kiváló rostforrások. Naponta legalább 90 gramm teljes kiőrlésű gabona fogyasztása 12%-17%-kal csökkentheti a vastagbélrák kockázatát.
Gyümölcsök és zöldségek
A teljes kiőrlésű gabonákhoz hasonlóan a gyümölcsök és zöldségek is gazdagok rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban. Jó antioxidánsforrások is, amelyek megelőzik a sejtkárosodást és csökkentik a gyulladást. Egy tanulmány megállapította, hogy a gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend csökkenti a vastagbélrák kockázatát.
Tejtermékek
A kalciumban gazdag ételek, például a tejtermékek fogyasztása segíthet a rák elkerülésében. Ugyanakkor, ha túlfogyasztod őket, pont az ellenkező hatást érheted el.
Kutatások kimutatták, hogy a magas tejtermék-fogyasztású embereknél 8-13%-kal csökken a vastagbélrák kockázata. Az egészséges tejtermékek közé tartozik az alacsony zsírtartalmú tej, a natúr joghurt és az alacsony zsírtartalmú sajt. Ha már beütött a baj, akkor se félj! A magas tejtartalmú étrend csökkentheti a vastagbélrákban szenvedők halálozásának kockázatát is.
Hal
A kutatások azt mutatják, hogy a pescetariánus étrend 33%-kal csökkenti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. A pescetariánus étrend halat, teljes kiőrlésű gabonát, gyümölcsöket, zöldségeket, hüvelyeseket és tejtermékeket tartalmaz.
Miket kéne kerülnöd?
A rák kockázatának csökkentése érdekében a Verywell Health szerint fontold meg a következő ételek kerülését vagy korlátozott fogyasztását:
- Vörös hús
- Csomagolt rágcsálnivalók
- Fagyasztott ételek
- Feldolgozott hús
- Ízesített joghurt
- Margarin
- Szóda
- Alkohol
