Szeretnéd a rákot elkerülni? Ezek az ételek segíthetnek

A kutatások szerint az olyan élelmiszerek fogyasztása, mint a teljes kiőrlésű gabonafélék, gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek és hal, segíthet megvédeni szervezetedet a ráktól, különösképpen a vastagbélrák kialakulásától.

Íme az ételek, amik segíthetnek a rák megelőzésében

Fotó: Freepik - illusztráció

Ezeket az ételeket fogyaszd a rák elkerüléséhez

Teljes kiőrlésű gabonafélék

A rostban gazdag étrend csökkentheti a vastagbélrák kockázatát. A rost gyulladáscsökkentő hatású, és támogatja az egészséges bélbaktériumokat. A teljes kiőrlésű gabonák kiváló rostforrások. Naponta legalább 90 gramm teljes kiőrlésű gabona fogyasztása 12%-17%-kal csökkentheti a vastagbélrák kockázatát.

Gyümölcsök és zöldségek

A teljes kiőrlésű gabonákhoz hasonlóan a gyümölcsök és zöldségek is gazdagok rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban. Jó antioxidánsforrások is, amelyek megelőzik a sejtkárosodást és csökkentik a gyulladást. Egy tanulmány megállapította, hogy a gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend csökkenti a vastagbélrák kockázatát.

Tejtermékek

A kalciumban gazdag ételek, például a tejtermékek fogyasztása segíthet a rák elkerülésében. Ugyanakkor, ha túlfogyasztod őket, pont az ellenkező hatást érheted el.

Kutatások kimutatták, hogy a magas tejtermék-fogyasztású embereknél 8-13%-kal csökken a vastagbélrák kockázata. Az egészséges tejtermékek közé tartozik az alacsony zsírtartalmú tej, a natúr joghurt és az alacsony zsírtartalmú sajt. Ha már beütött a baj, akkor se félj! A magas tejtartalmú étrend csökkentheti a vastagbélrákban szenvedők halálozásának kockázatát is.

Hal

A kutatások azt mutatják, hogy a pescetariánus étrend 33%-kal csökkenti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. A pescetariánus étrend halat, teljes kiőrlésű gabonát, gyümölcsöket, zöldségeket, hüvelyeseket és tejtermékeket tartalmaz.

Miket kéne kerülnöd?

A rák kockázatának csökkentése érdekében a Verywell Health szerint fontold meg a következő ételek kerülését vagy korlátozott fogyasztását: