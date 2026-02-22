RETRO RÁDIÓ

Folyton fáradt volt a 29 éves nő, tragédiát mutatott a képalkotó vizsgálat

A fiatal tudta, hogy valami nincs rendben.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.02.22. 09:30
A 29 éves Tamara Mulley 27 évesen kereste fel először orvosát puffadás és csípőfájdalom miatt, azonban orvosa egy éves várólistára rakta őt. Ez pedig odáig vezetett, hogy mire kiderült, rákos, már a negyedik stádiumban járt, ami miatt nincs gyógymód a betegségére.  

Egyéves várólistát követően gyógyíthatatlan rákkal diagnosztizálták.
Egyéves várólistát követően gyógyíthatatlan rákkal diagnosztizálták. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Tamara epeúti rákkal, cholangiocarcinomával küzd és 2024 januárjában a prognózisa mindössze két év volt. Ez a mérföldkő pedig 2026 januárjában elérkezett, ami arra ösztönözte, hogy beszéljen a nyilvánosságnak arról, mit is kellett átélnie. 

Azt hittem, hogy csak meghúztam a hátam edzés közben, azonban miután a fájdalom nem javult, gyógytornára küldtek. Ezt követően nőgyógyászat következett, majd a hosszú várakozás. Időközben azonban csúnya köhögésem lett és le is fogytam. A tünetek ledöntöttek a lábamról. Normál esetben az ember tudja élni az életét, de én rettenetesen fáradt voltam 

- emlékezett vissza Tamara, akinél a rák már szétterjedt a szervezetében, mire észlelték azt. 

A felvételek azt mutatták, hogy a rák már átterjedt a csípőmre, a gerincemre, a kulcscsontomra, több daganat volt a tüdőmben, és egy elég nagy daganat a májamban, más helyek mellett. Úgy világított a testemről készült képalkotó felvétele, mint egy karácsonyfa. Szinte mindenhol ott volt 

- közölte a fiatal, akinek daganatos betegsége az epevezetékéből indult. 

 

Túl akarja élni rákos betegségét

Tamara a két év után most kisebb, pislákoló fényt lát az alagút végén és abban reménykedik, hogy találnak gyógymódot valamilyen csoda folytán a betegségére:

Azt szoktam mondani, hogy a balszerencsém buborékján belül én vagyok a világ legszerencsésebb embere. Nagyon hálás vagyok a fantasztikus orvosi csapatoknak, akik a kezelésemet végzik, és annak, hogy túlléptem az eredeti várakozást. Most az a célom, hogy ezt folytassam. Mindig azt mondom az orvosomnak: csak addig kell életben tartania, amíg kijön a következő gyógyszer, amíg megszületik a következő felfedezés. És ha ezt elég sokszor sikerül megtenni, egyszer talán találnak gyógymódot. Reálisan látom a helyzetemet, de a pozitivitás mellett döntök 

- idézte őt a Mirror.

 

