Bezárták a budapestiek kedvenc kilátóját: komoly bajok derültek ki az Erzsébet-kilátónál, még tavasszal sem biztos a nyitás – galéria

Továbbra is zárva marad a Erzsébet-kilátó, és egyelőre az sem biztos, hogy a tavaszi kirándulószezonra újra megnyitják. A népszerű budapesti látványosságot még február közepén zárták le balesetveszély miatt, azóta pedig kiderült: a problémák jóval súlyosabbak, mint elsőre gondolták.

Továbbra is zárva marad az Erzsébet-kilátó Fotó: Faludi Imre

Zárva marad az Erzsébet-kilátó? Mennyire súlyos a helyzet?

A XII. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint az épület szerkezete komoly károkat szenvedett az elmúlt évek során. A legutóbbi, – 2000-es évek elején elvégzett – felújítás óta a mészkő elemek elkezdték átereszteni a csapadékvizet, amely a belső fém tartószerkezetek korróziójához vezetett. A helyzetet tovább rontja, hogy a tető fém borítása sem zár megfelelően, így az épület folyamatosan ki van téve a nedvességnek. A tél ráadásul különösen sokat ártott a kilátónak: a fagyok hatására belül levált a vakolat, kívül pedig több helyen meglazultak a burkolati elemek. Bár a szakemberek azonnal megkezdték a javításokat, hamar kiderült, hogy nem egyszerű karbantartásról van szó – teljes körű műszaki felülvizsgálatra van szükség.

Ez a folyamat legalább két hónapig is eltarthat, és még csak ezt követően derül ki, milyen mértékű felújításra lesz szükség, illetve mennyibe kerülhet a helyreállítás. Mindez azt jelenti, hogy a kilátó újranyitásának időpontja egyelőre teljesen bizonytalan.

A lezárás azonban csak magát az épületet érinti: a János-hegy továbbra is látogatható, így a kirándulók nem maradnak teljesen program nélkül, bár a város egyik legszebb panorámájáról egy időre le kell mondaniuk.

A több mint százéves kilátó 1910-es átadása óta Budapest egyik ikonikus jelképe, amely évente megközelítőleg egymillió látogatót vonz. Története során már többször is komoly károkat szenvedett, és volt időszak, amikor hosszabb időre be is zárták. A legutóbbi nagy rekonstrukció 2003 és 2005 között zajlott, ám azóta csak kisebb állagmegóvási munkák történtek.

Az önkormányzat azt közölte, tisztában vannak azzal, milyen fontos a hely a budapestiek és a turisták számára, ezért cél, hogy a lehető leghamarabb biztonságosan újra megnyithassák. Addig viszont marad a várakozás és a remény, hogy a főváros egyik legkedveltebb kilátója hamarosan felújítva tér majd vissza.