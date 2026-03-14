Az életveszélyes állapotot elhárították a Gubacsi hídon, de a helyzet továbbra is tarthatatlan

Egész egyszerűen méltatlan Budapesthez az, ahogy a Gubacsi híd kinéz. Darabok hiányoznak belőle, olyannyira, hogy volt olyan rész, amit le kellett zárni. 1995-ben végeztek rajta legutóbb nagyobb felújítást, részleges korrózióvédelmi munka, azaz újrafestés történt akkor. Azóta semmi sem történt. Pontosabban most egy hálót feszítettek ki az aljára, hogy a hídról leeső darabok nehogy tragédiát okozzanak.

Dolgoznak a Gubacsi hídon - no nem felújítás zajlik itt, csupán az életveszélyt hárítják el Fotó: Kovács Dávid

Nyáron, vagyis sok hónappal ezelőtt, egész egyszerűen beszakadt a hídnak az a része, ahol a gyalogosok közlekednek. Nem kicsit, egy akkora részen, ahol át lehetett látni. Akkor egész egyszerűen körbekordonozták, nehogy leessen ott valaki. Akkor szalaggal kerítették le a beszakadt részt, és egy kordont tettek elé.

Beszakadt a Gubacsi híd Fotó: Mediaworks

A szalag azóta lekerült, a kordont a híd elejére hozták, amire tábla is került:

Járda ideiglenesen lezárva

Mindez szintén hosszú ideje van kint.

Fotó: Kovács Dávid

Később újabb táblák kerültek ki. Ezeken az áll:

A híd alatti területen tartózkodni élet és balesetveszélyes

Fotó: Kovács Dávid

Így kordonokkal, táblákkal védik az az emberek testi épségét a Karácsony Gergely vezette fővárosi vezetés. Máshogy nem tudja, ugyanis egyelőre még arra sincs terv, hogy a terveket a felújítással kapcsolatban mikor készítik majd el. A kormány tavaly októberben döntött egy új vasúti híd megépítéséről. Erre már a fedezet is megvan. Az új híd váltja majd ki a vasúti forgalmat, így a Gubacsi hídon a terhelés kisebb lesz, a közúti közlekedés biztosítása azonban továbbra is Karácsony Gergely feladata. Vagyis a Gubacsi hidat mindenképpen fel kell, hogy újítsa a főváros.

2020-ban a MÁV kénytelen volt sebesség és terhelési korlátot is bevezetni, pont a Gubacsi híd rossz állapota miatt. A szerkezet elhasználódása már akkor elérte a biztonsági határértéket. A felújítás terve 2022-ben már napirenden volt, akkor Karácsony forráshiány miatt elhalasztotta a megvalósítást.

Elképesztő állapotban van a Gubacsi híd

Arra, hogy az embereket megvédjék a törmelék okozta tragédiáktól, szükség van, ugyanis a hídról méteres, súlyos, több tízkilós elemek estek már le. És esnek le minden bizonnyal a következő időszakban, ugyanis a híd katasztrofális állapotban van.