RETRO RÁDIÓ

Két autó ütközött az Erzsébet hídnál, mentőket riasztottak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Mentők siettek a helyszínre. Két autó ütközött az Erzsébet hídnál.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 19:12
Módosítva: 2026.06.08. 19:12
Erzsébet híd baleset Budapest

Az Erzsébet híd budai hídfőjénél két személygépkocsi ütközött össze 2026. június 8-án, hétfő délután.

Forgalmi káosz az Erzsébet hídnál: két sávot is elfoglalnak a roncsok
Forgalmi káosz az Erzsébet hídnál: két sávot is elfoglalnak a roncsok (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Baleset Budapesten, az Erzsébet hídnál

Egymásba hajtott két autó Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfőjénél, az ütközés miatt mindkét jármű mozgásképtelenné vált. A gépkocsik három sávból kettőt is elfoglalnak, ami érinti a közösségi közlekedést is. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A járművek utasaihoz mentőt riasztottak – írta a katasztrófavédelem 19 óra előtt pár perccel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu