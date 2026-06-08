Két autó ütközött az Erzsébet hídnál, mentőket riasztottak

Az Erzsébet híd budai hídfőjénél két személygépkocsi ütközött össze 2026. június 8-án, hétfő délután.

Forgalmi káosz az Erzsébet hídnál: két sávot is elfoglalnak a roncsok (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Baleset Budapesten, az Erzsébet hídnál

Egymásba hajtott két autó Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfőjénél, az ütközés miatt mindkét jármű mozgásképtelenné vált. A gépkocsik három sávból kettőt is elfoglalnak, ami érinti a közösségi közlekedést is. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A járművek utasaihoz mentőt riasztottak – írta a katasztrófavédelem 19 óra előtt pár perccel.