Ez lenne a hosszú élet titka? 6 egyszerű szokás, ami plusz 14 évet adhat

Nem egyetlen csodamódszeren múlhat a hosszú élet. Dr. Federica Amati táplálkozástudományi szakértő szerint 6 életmódbeli terület együtt számíthat igazán, azonban ezek nem helyettesítik az orvosi kezeléseket.

Vajon ez lenne a hosszú élet titka?

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

A hosszú élet titka: ez a 6 terület számít igazán

A szakértő a táplálkozást, a fizikai aktivitást, a pihentető alvást, a stresszkezelést, a kockázatos szerek kerülését és a társas kapcsolatokat emelte ki, mivel szerinte ezek olyan folyamatokra is hatással vannak, amelyek szerepet játszhatnak a krónikus betegségek kialakulásában.

Egy 123 ezer embert akár 34 éven át követő kutatásban az 50 éves nőknél öt alacsony kockázatú életmódbeli tényező 14 évvel, a férfiaknál 12,2 évvel hosszabb várható élettartammal járt együtt azokhoz képest, akiknél egyik tényező sem volt jelen.

Az étrend idősebb korban is számíthat

A szakértő egy másik vizsgálatot is idézett, amely szerint egy mediterrán jellegű étrend – több gyümölccsel, zöldséggel, hüvelyessel, diófélével és magvakkal – jelentős különbséggel járhat együtt. A modell szerint 40 éves korban akár 10–11, 70 éves korban pedig akár 6 évvel hosszabb élet is társulhat ehhez az étkezési mintához.

Amati arra is felhívta a figyelmet, hogy idősebb korban a tápanyagok hasznosítása kevésbé lehet hatékony. Ezért a megfelelő folyadékbevitel mellett érdemes figyelni arra is, hogy az étkezésekben legyen jó minőségű növényi fehérjeforrás, például bab, lencse vagy teljes értékű gabona.

Forrás: Ben Hurst, Scientist says 6 habit changes 'can give 14 years extra life', Mirror, https://www.mirror.co.uk/lifestyle/scientist-says-6-habit-changes-37560343