Egy volt FBI-ügynök szerint ez árulkodhat arról, hogy a párod hazudik

Scott Taylor korábbi FBI-ügynök kihallgatásokkal és a megtévesztés felismerésével is foglalkozott. Szerinte a hazugság jelei nem egyetlen biztos reakcióból állnak össze, inkább több, tudat alatt megjelenő viselkedés együtt kelthet gyanút.

A hazugság jeleiről egy volt FBI-ügynök beszélt.

Fotó: MI generált illusztráció

Ezek a hazugság jelei: a pislogás is árulkodó lehet

Taylor három különösen feltűnő reakciót emelt ki: a gyors pislogást, az ajkak nyalogatását és az erőteljes nyelést. Elmondása szerint stresszhelyzetben megváltozhat a pislogás ritmusa, korábbi kutatások pedig arra jutottak, hogy valaki hazugság közben kevesebbet, közvetlenül utána viszont többet pisloghat.

Az ajkak nyalogatása és a gyakori nyelés szintén feltűnhet. Taylor ezt azzal magyarázta, hogy stressz hatására kiszáradhat a száj, ezért az ember ösztönösen próbálhat ezen enyhíteni.

Más jelek is megjelenhetnek, például az arc érintése, az áll lehajtása vagy a test enyhe elfordítása. A szóhasználat is változhat, valaki túlzott bizonygatásba kezdhet, illetve olyan kifejezéseket használhat, mint a „biztosan”, a „határozottan” vagy a „száz százalék”.

A szakértő szerint az igazat mondó ember inkább közöl, míg a hazudó gyakran megpróbál meggyőzni. Ugyanakkor hangsúlyos, hogy egyetlen mozdulatból sem lehet biztos következtetést levonni. A feszültségnek, a szájszárazságnak vagy a szokatlan testbeszédnek egészen más oka is lehet.

Forrás: Jessica Lindsay, Three obvious signs someone’s lying to you, according to an FBI-trained expert, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/02/three-obvious-signs-someones-lying-according-fbi-trained-expert-29673147/