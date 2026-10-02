Egy volt FBI-ügynök szerint ez árulkodhat arról, hogy a párod hazudik
Egy beszélgetés közben egészen apró mozdulatok is feltűnővé válhatnak, ha valaki feszült. A hazugság jelei között egy korábbi FBI-ügynök három olyan reakciót emelt ki, amely különösen szembetűnő lehet, ám önmagában egyik sem bizonyít semmit.
Scott Taylor korábbi FBI-ügynök kihallgatásokkal és a megtévesztés felismerésével is foglalkozott. Szerinte a hazugság jelei nem egyetlen biztos reakcióból állnak össze, inkább több, tudat alatt megjelenő viselkedés együtt kelthet gyanút.
Ezek a hazugság jelei: a pislogás is árulkodó lehet
Taylor három különösen feltűnő reakciót emelt ki: a gyors pislogást, az ajkak nyalogatását és az erőteljes nyelést. Elmondása szerint stresszhelyzetben megváltozhat a pislogás ritmusa, korábbi kutatások pedig arra jutottak, hogy valaki hazugság közben kevesebbet, közvetlenül utána viszont többet pisloghat.
Az ajkak nyalogatása és a gyakori nyelés szintén feltűnhet. Taylor ezt azzal magyarázta, hogy stressz hatására kiszáradhat a száj, ezért az ember ösztönösen próbálhat ezen enyhíteni.
Más jelek is megjelenhetnek, például az arc érintése, az áll lehajtása vagy a test enyhe elfordítása. A szóhasználat is változhat, valaki túlzott bizonygatásba kezdhet, illetve olyan kifejezéseket használhat, mint a „biztosan”, a „határozottan” vagy a „száz százalék”.
A szakértő szerint az igazat mondó ember inkább közöl, míg a hazudó gyakran megpróbál meggyőzni. Ugyanakkor hangsúlyos, hogy egyetlen mozdulatból sem lehet biztos következtetést levonni. A feszültségnek, a szájszárazságnak vagy a szokatlan testbeszédnek egészen más oka is lehet.
Forrás: Jessica Lindsay, Three obvious signs someone’s lying to you, according to an FBI-trained expert, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/02/three-obvious-signs-someones-lying-according-fbi-trained-expert-29673147/
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