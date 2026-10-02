Eddie Murphy pályafutásában új fejezet kezdődhet

Eddie Murphy filmes karrierje után most olyan feladatra készülhet, amely eddig teljesen kimaradt az életéből. A színész a The Chairman című, fejlesztés alatt álló drámasorozat főszereplője lehet, és ha a produkció valóban elkészül, ez lesz pályafutása első élőszereplős, fikciós sorozatszerepe.

Eddie Murphy ismeretlen terepen próbálhatja ki magát.

Fotó: NurPhoto via AFP

Eddie Murphy először vállalhat ilyen tévés szerepet

A The Chairman történetéről egyelőre nem árultak el részleteket. A sorozatot Matthew Weiner készíti, aki producerként is részt vesz a munkában Eddie Murphy mellett.

Murphy karrierje az 1980-as évek elején indult be igazán, amikor négy évadon keresztül szerepelt a Saturday Night Live című műsorban. Ezután elsősorban mozifilmekre és humoristaként végzett munkáira koncentrált.

Tévés fikciós szerepe ugyan már volt, ám akkor csak a hangját adta egy animációs sorozathoz, amelynek egyik alkotója is volt. A The Chairman ezért egészen más lépést jelentene számára.

A Mad Men alkotója áll a sorozat mögött

Matthew Weiner leginkább a Mad Men alkotójaként és showrunnereként ismert, a sorozat 2007 és 2015 között hét évadon át futott. Korábban a Maffiózók írójaként és executive producereként is dolgozott.

Eddie Murphy eközben évtizedeken keresztül főként mozifilmekben építette karrierjét. Szerepelt többek között a Beverly Hills-i zsaru, az Amerikába jöttem, a Harlemi éjszakák, a Dr. Dolittle, a Dreamgirls és a A nevem Dolemite című filmekben.

A The Chairman egyelőre fejlesztési szakaszban van, vagyis még nem kapott zöld utat.

Forrás: Selome Hailu, Eddie Murphy to Star in Peacock Drama Series ‘The Chairman’ From ‘Mad Men’ Creator Matthew Weiner, Variety, https://variety.com/2026/tv/news/eddie-murphy-peacock-drama-matthew-weiner-1236897144/