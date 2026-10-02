Eddie Murphy pályafutásában új fejezet kezdődhet
Évtizedek óta a filmvászon és a vígjátékok világának egyik legismertebb alakja, most azonban teljesen új terepen próbálhatja ki magát. Eddie Murphy egy készülő drámasorozat főszereplője lehet, ami pályafutása első élőszereplős, fikciós tévésorozata lenne.
Eddie Murphy filmes karrierje után most olyan feladatra készülhet, amely eddig teljesen kimaradt az életéből. A színész a The Chairman című, fejlesztés alatt álló drámasorozat főszereplője lehet, és ha a produkció valóban elkészül, ez lesz pályafutása első élőszereplős, fikciós sorozatszerepe.
Eddie Murphy először vállalhat ilyen tévés szerepet
A The Chairman történetéről egyelőre nem árultak el részleteket. A sorozatot Matthew Weiner készíti, aki producerként is részt vesz a munkában Eddie Murphy mellett.
Murphy karrierje az 1980-as évek elején indult be igazán, amikor négy évadon keresztül szerepelt a Saturday Night Live című műsorban. Ezután elsősorban mozifilmekre és humoristaként végzett munkáira koncentrált.
Tévés fikciós szerepe ugyan már volt, ám akkor csak a hangját adta egy animációs sorozathoz, amelynek egyik alkotója is volt. A The Chairman ezért egészen más lépést jelentene számára.
A Mad Men alkotója áll a sorozat mögött
Matthew Weiner leginkább a Mad Men alkotójaként és showrunnereként ismert, a sorozat 2007 és 2015 között hét évadon át futott. Korábban a Maffiózók írójaként és executive producereként is dolgozott.
Eddie Murphy eközben évtizedeken keresztül főként mozifilmekben építette karrierjét. Szerepelt többek között a Beverly Hills-i zsaru, az Amerikába jöttem, a Harlemi éjszakák, a Dr. Dolittle, a Dreamgirls és a A nevem Dolemite című filmekben.
A The Chairman egyelőre fejlesztési szakaszban van, vagyis még nem kapott zöld utat.
Forrás: Selome Hailu, Eddie Murphy to Star in Peacock Drama Series ‘The Chairman’ From ‘Mad Men’ Creator Matthew Weiner, Variety, https://variety.com/2026/tv/news/eddie-murphy-peacock-drama-matthew-weiner-1236897144/
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