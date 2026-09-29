Komoly betegségekkel hozták összefüggésbe az álmatlanságot
Egy nagy kutatási áttekintés szerint a tartós alvászavar nemcsak fáradtságot okozhat. Az álmatlanság magasabb stroke-kockázattal, depresszióval és más, az agyat érintő problémákkal is összefügghet.
Az álmatlanság jóval több lehet egyszerű kellemetlenségnél. Egy nagyszabású kutatási áttekintés szerint azoknál, akik tartósan nehezen alszanak el vagy gyakran felébrednek, 26 százalékkal magasabb lehet a stroke kockázata, és 28 százalékkal nagyobb eséllyel kerülhetnek kórházba bármilyen okból.
Az álmatlanság több betegséggel is összefügghet
A vizsgálatok alapján a depresszió kockázata több mint háromszoros volt az álmatlansággal élőknél. Gyakoribbak voltak az öngyilkossági gondolatok és kísérletek is, míg a demencia esetében főként az Alzheimer-kórral mutattak ki következetesebb kapcsolatot.
Luca Vignatelli, a kutatás vezető szerzője szerint az alvászavarra az agyi és mentális egészség egyik figyelmeztető jeleként érdemes tekinteni.
A tartós stressz is szerepet játszhat
A kutatók szerint a hosszan fennálló álmatlanság tartós stresszreakciót válthat ki a szervezetben. Ez növelheti a vérnyomást és a pulzust, gyulladásos folyamatokat indíthat el, valamint ronthatja a cukor- és zsíranyagcserét.
Karin Johnson neurológus arra is felhívta a figyelmet, hogy az egészséges alvás segíti az agyban felhalmozódó salakanyagok eltávolítását.
A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eredmények összefüggést mutatnak, nem bizonyítják, hogy az álmatlanság közvetlenül stroke-ot okoz.
Így segíthet a rendszeres alvás
A javaslatok szerint érdemes minden nap hasonló időben lefeküdni és felkelni, este csökkenteni az erős fényt és a képernyőhasználatot, valamint lefekvés előtt 20–30 percet nyugodt, képernyőmentes tevékenységgel tölteni. Éjszakára a telefon értesítéseit is célszerű kikapcsolni.
Forrás: Becky Upham, Struggling to Sleep? Your Brain Health Might Be at Risk, Everyday Health, https://www.everydayhealth.com/sleep/insomnia-linked-to-stroke-risk/
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