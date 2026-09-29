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Komoly betegségekkel hozták összefüggésbe az álmatlanságot

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Egy nagy kutatási áttekintés szerint a tartós alvászavar nemcsak fáradtságot okozhat. Az álmatlanság magasabb stroke-kockázattal, depresszióval és más, az agyat érintő problémákkal is összefügghet.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.29. 10:19
egészségvédelmi agy alvás betegség

Az álmatlanság jóval több lehet egyszerű kellemetlenségnél. Egy nagyszabású kutatási áttekintés szerint azoknál, akik tartósan nehezen alszanak el vagy gyakran felébrednek, 26 százalékkal magasabb lehet a stroke kockázata, és 28 százalékkal nagyobb eséllyel kerülhetnek kórházba bármilyen okból.

álmatlanság
Az álmatlanság az agy egészségére is hatással lehet.
Fotó: MI generált illusztráció

Az álmatlanság több betegséggel is összefügghet

A vizsgálatok alapján a depresszió kockázata több mint háromszoros volt az álmatlansággal élőknél. Gyakoribbak voltak az öngyilkossági gondolatok és kísérletek is, míg a demencia esetében főként az Alzheimer-kórral mutattak ki következetesebb kapcsolatot.

Luca Vignatelli, a kutatás vezető szerzője szerint az alvászavarra az agyi és mentális egészség egyik figyelmeztető jeleként érdemes tekinteni.

A tartós stressz is szerepet játszhat

A kutatók szerint a hosszan fennálló álmatlanság tartós stresszreakciót válthat ki a szervezetben. Ez növelheti a vérnyomást és a pulzust, gyulladásos folyamatokat indíthat el, valamint ronthatja a cukor- és zsíranyagcserét.

Karin Johnson neurológus arra is felhívta a figyelmet, hogy az egészséges alvás segíti az agyban felhalmozódó salakanyagok eltávolítását.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eredmények összefüggést mutatnak, nem bizonyítják, hogy az álmatlanság közvetlenül stroke-ot okoz.

Így segíthet a rendszeres alvás

A javaslatok szerint érdemes minden nap hasonló időben lefeküdni és felkelni, este csökkenteni az erős fényt és a képernyőhasználatot, valamint lefekvés előtt 20–30 percet nyugodt, képernyőmentes tevékenységgel tölteni. Éjszakára a telefon értesítéseit is célszerű kikapcsolni.

 

Forrás: Becky Upham, Struggling to Sleep? Your Brain Health Might Be at Risk, Everyday Health, https://www.everydayhealth.com/sleep/insomnia-linked-to-stroke-risk/

 

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