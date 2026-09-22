Reggel veszed be az összes vitamint? Nem biztos, hogy jól teszed

Sokan egyetlen reggeli mozdulattal letudják az összes étrend-kiegészítőt, pedig a vitaminok szedése nem feltétlenül működik a legjobban ugyanabban az időpontban. Kate Booker táplálkozási szakértő szerint vannak olyan készítmények, amelyekből többet profitálhatunk, ha a nap más-más szakaszára időzítjük őket.

A vitaminok szedése a nap különböző időszakaiban eltérően lehet előnyös.

Fotó: MI generált illusztráció

A vitaminok szedését nem ugyanarra az időpontra kellene tenni

Kate Booker szerint „sokan reggel, egyetlen adagban veszik be az összes étrend-kiegészítőjüket, pedig néhánynál előnyös lehet az optimális időzítés”.

A B-vitaminok reggel kerülhetnek sorra. Nyolc B-vitamin tartozik ebbe a csoportba, amelyek segítik az élelmiszerekből származó energia felszabadítását, miközben hozzájárulnak a vér, a bőr és az idegrendszer egészségéhez. Booker szerint ezek stimuláló hatásúak lehetnek, ezért a nap elején támogathatják az energikusabb indulást.

A C-vitamin napközben több részletben is bevehető. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy vízben oldódó vitaminról van szó, így a felesleg a vizelettel távozik, ezért célszerű lehet a napi adagot elosztani. A C-vitamin a sejtek védelmében és a sebgyógyulásban is szerepet játszik, valamint segít fenntartani a bőr, az erek, a csontok és a porcok egészségét.

Fotó: MI generált illusztráció

A D-vitamin délben, a magnézium este jöhet

A vitaminok szedése kapcsán a D-vitamin időzítése is külön említést kap. A D-vitamin a csontok, a fogak és az izmok egészségéhez járul hozzá, Booker szerint pedig ezt a nap közepén érdemes bevenni, mert természetes körülmények között ekkor lenne a legerősebb a napsugárzás, amelynek hatására a szervezet D-vitamint termel.

A magnézium este lehet jó választás, mivel egyes vizsgálatok szerint segítheti az ellazulást. Booker úgy fogalmazott, „a magnéziumot érdemes este bevenni, hogy támogassa a jó éjszakai alvást”. Hozzátette, hogy a magnézium a D-vitamin képződéséhez is szükséges, ezért biztonságos napozás után is szóba jöhet a bevitele.

Az ashwagandhát sokan estére időzítik

Kate Booker az ashwagandhát is a nap végére ajánlja. Ez egy adaptogén, amely segíthet csökkenteni a stresszhormonként ismert kortizol szintjét, és támogathatja a szervezet stresszre adott válaszát. A szakértő szerint egyesek azért választják az esti időpontot, mert az ashwagandha a szorongás mérséklésében is segíthet.