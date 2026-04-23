Figyelmeztetést adott ki az orvos a népszerű vitaminok miatt
Komoly veszélyeket rejt magában az ilyen mértékű fogyasztása. Az orvos emiatt figyelmeztetést adott ki az alábbi vitaminok kapcsán.
Egy neurológus figyelmeztetést adott ki, miszerint egy széles körben használt táplálék-kiegészítő „mérgezővé” válhat. A szakértő szerint ezeknek a vitaminoknak a túlzott fogyasztása károsíthatja az érzékszervi neuronokat.
Testünk optimális működéséhez bizonyos vitaminokra és ásványi anyagokra van szükség. Míg táplálkozási szükségleteink nagy részét egészséges, kiegyensúlyozott étrenddel fedezhetjük, egyes embereknek napi táplálékkiegészítőkre lehet szükségük. A táplálék-kiegészítők használatával kapcsolatban azonban fontos óvintézkedéseket kell figyelembe venni. A TikTokon megosztott videóban egy neurológus részletesebben kifejtette, mire is gondol pontosan.
Dr. Baibing Chen, akit széles körben Dr. Bingként ismernek, elmagyarázta, hogy bizonyos vitaminok „mérgezőnek” bizonyulhatnak.
Sokan azt gondolják, hogy mivel a vitaminok természetesek és vény nélkül kaphatók, nem okozhatnak kárt, de ez nem teljesen igaz. Néhány vitamin abszolút mérgező lehet. Például az A-, D-, E- és K-vitamin. Ezek zsírban oldódó vitaminok, és felhalmozódhatnak a szervezetben
– fejtette ki a szakértő, majd így folytatta:
„És még a vízben oldódó vitaminok, mint a B- és a C-vitamin, amelyekről azt gondoljuk, hogy egyszerűen ki tudjuk őket üríteni a vizelettel, sem mindig ártalmatlanok.”
Az orvos ezek közül a B6-vitamint emelte ki. A piridoxinként is ismert B6-vitamin elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezet felhasználja és tárolja az élelmiszerekben található fehérjékből és szénhidrátokból származó energiát. Lehetővé teszi a szervezet számára a hemoglobin termelését is, amely a vörösvértestekben található anyag, és az oxigén szállításáért felelős a szervezetben. A B6-vitamin természetesen előfordul olyan élelmiszerekben, mint a sertéshús, a baromfi, a földimogyoró, a szójabab, a zab és a banán.
Az egyik dolog, ami meglepi az embereket, a B6-vitamin, és túladagolható. Neurológusként többször is láttam már ilyet, és magas szinten a B6-vitamin mérgezőbbé válik, megzavarja a normális neuronális jelátvitelt, és túlstimulálhatja és károsíthatja az érzékszervi neuronokat, ami aztán az idegrostok degenerációjához vezethet
– mondta Dr. Bing, majd hozzátette: ez olyan tüneteket válthat ki, mint a perifériás neuropátia.
A szakember kifejtette: „Ezért alakul ki a betegeknél zsibbadás, bizsergés, égő érzés, fájdalom és egyensúlyproblémák, mivel az agy torz vagy hiányos érzékszervi bemenetet kap.”
Azonban elmagyarázta, hogy ez a kockázat nem csupán egyetlen nagy adag B6-vitaminból fakad.
A legnagyobb probléma nem az, ha valaki egyszerre hatalmas adagot vesz be, hanem az, hogy ez inkább a hatás halmozódását okozza. Volt egy fiatal betegem, aki minden nap multivitaminokat és energiaitalokat szedett, plusz egy stresszoldó kiegészítőt és egy altatót. Egyik sem tűnik extrémnek, de mindegyikben volt B6-vitamin, és neki fogalma sem volt róla, így neuropátiája lett
– idézi a Mirror a szakember szavait, aki hozzátette, még a szedésének az abbahagyása után sem mindig teljes a felépülés.
Mutatjuk Dr. Baibing Chen videóját:
