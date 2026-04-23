Figyelmeztetést adott ki az orvos a népszerű vitaminok miatt

Egy neurológus figyelmeztetést adott ki, miszerint egy széles körben használt táplálék-kiegészítő „mérgezővé” válhat. A szakértő szerint ezeknek a vitaminoknak a túlzott fogyasztása károsíthatja az érzékszervi neuronokat.

Testünk optimális működéséhez bizonyos vitaminokra és ásványi anyagokra van szükség. Míg táplálkozási szükségleteink nagy részét egészséges, kiegyensúlyozott étrenddel fedezhetjük, egyes embereknek napi táplálékkiegészítőkre lehet szükségük. A táplálék-kiegészítők használatával kapcsolatban azonban fontos óvintézkedéseket kell figyelembe venni. A TikTokon megosztott videóban egy neurológus részletesebben kifejtette, mire is gondol pontosan.

Dr. Baibing Chen, akit széles körben Dr. Bingként ismernek, elmagyarázta, hogy bizonyos vitaminok „mérgezőnek” bizonyulhatnak.

Sokan azt gondolják, hogy mivel a vitaminok természetesek és vény nélkül kaphatók, nem okozhatnak kárt, de ez nem teljesen igaz. Néhány vitamin abszolút mérgező lehet. Például az A-, D-, E- és K-vitamin. Ezek zsírban oldódó vitaminok, és felhalmozódhatnak a szervezetben

– fejtette ki a szakértő, majd így folytatta:

„És még a vízben oldódó vitaminok, mint a B- és a C-vitamin, amelyekről azt gondoljuk, hogy egyszerűen ki tudjuk őket üríteni a vizelettel, sem mindig ártalmatlanok.”

Az orvos ezek közül a B6-vitamint emelte ki. A piridoxinként is ismert B6-vitamin elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezet felhasználja és tárolja az élelmiszerekben található fehérjékből és szénhidrátokból származó energiát. Lehetővé teszi a szervezet számára a hemoglobin termelését is, amely a vörösvértestekben található anyag, és az oxigén szállításáért felelős a szervezetben. A B6-vitamin természetesen előfordul olyan élelmiszerekben, mint a sertéshús, a baromfi, a földimogyoró, a szójabab, a zab és a banán.

Az egyik dolog, ami meglepi az embereket, a B6-vitamin, és túladagolható. Neurológusként többször is láttam már ilyet, és magas szinten a B6-vitamin mérgezőbbé válik, megzavarja a normális neuronális jelátvitelt, és túlstimulálhatja és károsíthatja az érzékszervi neuronokat, ami aztán az idegrostok degenerációjához vezethet

– mondta Dr. Bing, majd hozzátette: ez olyan tüneteket válthat ki, mint a perifériás neuropátia.