Hihetetlen fogyókúrás módszer: így adhatsz le jó pár kilót, gyógyszeres segítség nélkül

Gyors megoldások helyett tartós fogyást is el lehet érni, írja a The Economic Times. Az 53 éves Sarah Jane Clark elutasított mindennemű gyógyszeres vagy injekciós segítséget; friss levegő szívásával, kiegyensúlyozott étrenddel és sétával érte el a változást. Az úgynevezett „nozempic” diétával te is látványos eredményeket érhetsz el, ráadásul még gyógyszerekre és injekciókra sincs szükség. Mindemellett figyelni kell, hányféle összetevőt tartalmaz egy adott élelmiszer. Ha ötnél többet, akkor már jobb, ha nem is nézünk rá.

A 'nozempic' életmód segítségével 75 kg-ot fogyott az 53 éves nő. Fotó: Illusztráció/Pexels

Nozempic diéta - diéta ez egyáltalán?

Nem is hinnénk, hogy olykor az összetevők számán múlik, hogy az adott élelmiszer fogyaszt-e vagy nem. Az életmód megváltoztatása egy lassú folyamat. Gyakran próbálunk gyors megoldásokat, csodaszereket alkalmazni, amikkel rövid idő alatt látványos eredményeket lehet elérni. Ezek az eredmények viszont sajnos nem maradnak meg sokáig. A nozempic diéta arra utal, hogy minden injekciós és gyógyszeres kezelést elvetve, természetes módon változtatjuk meg az életmódunkat. Az életmódbeli változtatásnak fokozatosan kell történnie. Eleinte rövid sétákkal, vízivással és a feldolgozott ételek megvonásával lehet kezdeni. Külön figyelni kell arra, milyen ételeket veszünk magunkhoz, különös tekintettel az összetevők számára. Ha például egy élelmiszer több, mint öt összetevőt tartalmaz, lehet, érdemes kerülnünk az adott ételt. Tulajdonképpen a nozempic diéta nem is egy étrend, hanem egy gondolkodásmódbeli változtatás. Ebbe beletartozik az is, hogy a magunkkal való kapcsolatot és a mentális egészégünket is ápoljuk.

A tartós változásokhoz nem szabad gyors megoldásokat alkalmazni. A test megváltoztatásához először az elménket kell megfegyelmeznünk, hogy a változás végleges legyen. Az ilyen változtatásnak pozitív hatásai az alábbi példán is jól érzékelhetőek.