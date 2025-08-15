Rohantak a mentők: Hatalmas csattanás volt a nyolcadik kerületben

Két személykocsi karambolozott Budapesten, a tizennyolcadik kerületi Lőrinci út és Szálfa utca találkozásánál - írja a katasztrófavédelem. Az ütközéstől az egyik jármű egy fának, a másik pedig villanyoszlopnak csapódott. A gépkocsik utasaihoz mentő érkezett. A fővárosi hivatásos, valamint a Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület önkéntes tűzoltói vonultak az esethez, áramtalanították az autókat.