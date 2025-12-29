Ezeket a jeleket minden gazdinak ismernie kell!

Egy kutatás alapján kiderült, a kutyák folyamatosan jelzik gazdijuk felé a szeretetüket. A szakértők úgy gondolják, hogy a kutyák bizonyos viselkedésformákkal mutatják ki a ragaszkodásukat a gazdájuk irányába, és lehet, hogy sokkal gyakrabban fejezik azt ki, mint amennyire gondolnánk!

Egy kutya is képes kifejezni a szeretetét a gazdi irányába – mutatjuk, hogyan ismerhetőek fel ezek a jelek Fotó: Freepik/Képünk illusztráció

Egy jó gazdi ismérve a kutya szeretetnyelvének felismerése

A Joe Dog Tips TikTok-csatornájának vezetője is állítja: a kutyák folyamatosan tudatják a gazdájukkal, hogy szeretik, csak ezt az emberek nem mindig veszik észre. Gyakran nem érzékelik ezeket a jeleket, mert a kutyák szeretete valójában csendes és apró viselkedésformákban nyilvánul meg.

Megáll és rád néz

Amikor egy kutya megáll és rád néz, az valójában a szeretet és ragaszkodás jele lehet. Ennek oka, hogy a kölcsönös szemkontaktus mind a kutyákban, mind az emberekben felszabadítja az oxitocin nevű kötődési hormont. Néha azonban azért is teszik ezt, hogy kommunikáljanak veled, útmutatást vagy megerősítést keresve egy adott helyzetben. Fontos tudni, hogy a lágy, nyugodt tekintet és a laza testtartás az erős kapcsolat, a bizalom és a szeretet egyértelmű jele.

Melletted pihen

A kutyák gyakran jobban ellazulnak, ha a gazdájuk a közelükben van, ami az irántad érzett szeretetük, bizalmuk és hűségük erős jele. Ez a viselkedés azt mutatja, hogy elég biztonságban és kényelmesen érzi magát ahhoz, hogy sebezhető legyen, például aludjon. Valószínűleg a „falkája” vagy családja fontos tagjának is tekint téged, hiszen a jelenlétedet keresi a biztonság és a kötődés miatt.

Kitörő örömmel fogad, amikor hazaérsz

Ha a kutyád örömmel fogad, amikor hazaérsz, az a szeretet, az öröm és a mély kötődés egyértelmű jele. Nyilvánvalóan nagyon hiányoztál neki, amíg távol voltál.

Gyengéd érintések

A kutya gyengéd érintései is a szeretet, a bizalom és a kapcsolódás iránti vágy erős jelei. Apró cselekedetek, mint a neked dőlés, a bökdösés vagy amikor rád teszi a mancsát, mind erősíthetik a köztetek lévő köteléket.

Figyeld meg, hogy ül le

Ha háttal ül le melletted, az azt fejezi ki, hogy biztonságban érzi magát veled, és közel akar lenni hozzád, még ha nincs is közvetlen szemkontaktus. Lehet, hogy a melegét szeretne megosztani, vagy egyszerűen csak azt mutatja, hogy eléggé megbízik benned ahhoz, hogy ne kelljen folyamatosan figyelnie téged – írja a The Mirror.