„Feleségül veszek egy nőt, akit még csak nem is szeretek” – A kényszerházasságot választja egy férfi az igazság helyett

Kényszerházasság miatt aggódik egy férfi, aki egyszerre több vasat is tart a tűzben. Mint mondja, azt a nőt kell elvennie, akit nem szeret, miközben a nőnek, akit szeret, fogalma sincs arról, hogy épp esküvőre készül. Szakember segítségét kérte az ügy megoldásában.

Kényszerházasságba erőszakolja magát egy férfi ahelyett, hogy vállalná tetteiért a felelősséget

Fotó: képünk illusztráció: Unsplash

Kényszerházasság vagy szerelem?

Egy férfi kereste fel a Daily Star szakértőjét, Jane O’Gormant, a Just Jane rovat vezetőjét egy nem mindennapi problémával. A férfi idén nyáron megházasodik, s ahelyett, hogy izgalommal várná a nagy napot, élete legrosszabb döntésének érzi. Ugyanis egy olyan nőt fog feleségül venni, akit nem szeret, ráadásul a jövendőbelijét az exével csalja.

A helyzet eléggé szokatlan, de maga a „lánykérés” sem volt mindennapi, ugyanis nem a férfi, hanem a nő ereszkedett térdre, hogy feltegye párjának a nagy kérdést. „Az egész családom jelen volt, és annyira meglepődtem, hogy egyszerűen igent mondtam. Másnap reggelre már bántam a döntésemet” – meséli a levelében a férfi. Kihátrálni nem tudott, mert mint mondja, a nagy hír hallatára a menyasszony szülei hatalmas lufikkal, pezsgővel és boldogsággal fogadták őket, amikor egy vacsorára voltak hivatalosak. Ráadásul az esküvőszervezés javában zajlik; a menyasszony lefoglalta már a szállodát. és a meghívókat is kiküldték a vendégeknek.

Szörnyen érzem magam, mert akit valójában szeretek, akit feleségül vennék, az a volt barátnőm. Rendszeresen lefekszünk egymással. Minden este átugrom a lakására, ő teljesen elvarázsol

– vallja be az igazat a férfi. Azonban volt kedvese előtt is titkolózik: nem árulta el neki, hogy nyáron bekötik a fejét.

Ideje lenne felnőni, és vállalni a felelősséget

Jane O’Gorman nem volt kegyes a válasszal, azonnal rendre térítette a több vasat a tűzben tartó férfit. Kiemelte, hogy itt lenne az ideje őszintének lenni mindkét nővel, hiszen nem sodródhat olyan házasságba, amely mellett egyáltalán nem elkötelezett.

Ez nem juthat el az oltárig. Legyél őszinte a menyasszonyoddal, mondd el neki, mielőtt még több terv kerül megvalósításra. Sajnálod, miközben hazugságban élsz, nem teszed bele a szíved. Minden túl gyorsan történt, nem akarsz a férje lenni. Persze össze fog törni majd, de őszintének kell lenned vele és magaddal is

– tanácsolja a szakember.