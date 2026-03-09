„Nehezen beszélek most erről... ” – megtörte a csendet a Házasság első látásra sztárja

Téved, aki azt gondolta, hogy a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra legutóbbi évadában megismert Deák Rebeka törölte magát az Instagram-oldaláról. Horváth Zsolt egykori felesége a TikTokon árulta el, hogy felfüggesztették az oldalát, de már dolgozik a megoldáson.

Deák Rebeka és Horváth Zsolt házassága a Házasság első látásra című realityvel együtt véget ért (Fotó: TV2)

Felfüggesztették a Házasság első látásra sztárját

Szemfülesek már kiszúrhatták, hogy fel van függesztve az oldalam. Nincs Instám, ami hülyén hangzik, de nincs. «Meta Papa» úgy gondolta, hogy felfüggesztés miatt egy picit pihentet engem. (...) Utánajártam és most ez elég gyakori. A napokban ez több fiókkal, felhasználóval megtörtént, annak ellenére, hogy semmiféle kompromittáló tartalommal nem zúdítottam tele az oldalamat. (...) Nehezen beszélek most erről, mert nyilván éveim munkája. (...) Nyilván megy tovább az élet, ezt én is tudom, csak nekem tényleg ez a munkám. Nagyon sok mindenem veszne oda, de tudom, hogy nem fog, mivel sikerült már több lépést is tennem annak érdekében, hogy mihamarabbi fellebbezésre kerüljön sor! Ettől függetlenül nem vagyok jól, na! (...) Nekem legelőször az ujjam mindig is az Instára kalibrálódott, amikor megfogtam a telefonomat, úgyhogy ez most egy picit nehéz

– öntötte ki a szívét a követőinek.

Minden okkal történik az életben, én azt gondolom és tényleg próbálok nagyon derűlátóan kapcsolódni a jelenlegi helyzetemhez

– zárta szavait a könnyűzenei világában Beccaként ismert előadó.