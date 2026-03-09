"Gondoltam adok egy kis gázfröccsöt, hogy átlendüljek rajta, de már nem tudtam" - egy vízzel teli kráterbe zuhant egy autó Budapesten

Mint kiderült, egy főnyomócső mosta alá az utat a Veres Péter út, a Thököly út és a Gárda utca között. Az aszfalt alatti földréteg végül annyira fellazult, hogy amikor egy autó elhaladt felette, az út beomlott és egy több méteres, vízzel teli kráter nyílt meg a kocsi alatt. Az autóból épp csak pár centi látszott ki és a sofőr is pillanatok alatt a víz alá merült. Életét csak annak köszönheti, hogy a vízmű dolgozói azonnal a segítségére siettek és kiszabadították kocsija fogságából.

Pillanatok alatt a víz alá merült ez az autó, miután megnyílt alatta a föld a XVI. kerületben, hétfő délelőtt

Fotó: Facebook/BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság

Az esetről később maga az ijedt sofőr is mesélt:

Szép lassan jöttem és akkor hirtelen megállt az autó, mint amikor sárra fut föl. Gondoltam adok egy kis gázfröccsöt, hogy átlendüljek rajta, de már nem tudtam, jobb előre elkezdett süllyedni

— nyilatkozta a sofőr a TV2 Tények című műsorának.

Mentőt hívtak a víz alá merült sofőrhöz

Bár a sofőr annyit látott, hogy az úton a közelben lévő munkálatok miatt folyik a víz, de azt gondolta, hogy csak egy pár centis vízréteg lehet, amin gond nélkül áthaladhat.

Megvizsgáltak engem, szerencsére baj nem történt. Alaposan kivizsgáltak: vércukrot, vérnyomást mértek, EKG-t néztek, de megállapították, hogy semmi bajom nincs

— mondta a férfi még mindig a történtek hatása alatt.

Nem csak az utat rongálta meg a hatalmas víztömeg

Időközben kiderült, hogy egy vízfővezeték tört el a közelben és az abból kizúduló víz mosta alá az utat, ami végül pont az autó alatt szakadt be. A kocsit a tűzoltók tudták csak kiemelni a kráterből.

A víz azonban nem csak az úthálózatban tett kárt, hanem több közelben lévő házba és üzletbe is betört.

A lakók nagyon megijedtek, volt akinek a garázsát öntötte el percek alatt a beáramló víztömeg és ijedtében nem tudott mást tenni, mint felhívni fiát a munkából, hogy siessen haza lapátolni. A helyi önkormányzat megígérte, mindent megtesznek az útszakasz mielőbbi helyreállításáért.