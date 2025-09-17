RETRO RÁDIÓ

Nincsenek szavak: elmerült az autó a Sebes-Körösben

A sofőrt kórházba szállították. Sokak szeme láttára elmerült az autó.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.09.17. 14:00
Kajakos mentett életet a Sebes-Körösben Komádi közelében, miután észrevette, hogy egy közlekedési baleset során a folyóban elmerült az autó. A helyszínre azonnal tűzoltót és mentőt riasztottak, a sofőrt a tűzoltók emelték ki a vízből. A női sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Elmerült az autó
Elmerült az autó a Sebes-Körösben (Fotó: Tóth Imre / Haon)

Bejelentés érkezett: elmerült az autó a folyóban

Szeptember 16-án, kedd délután negyed kettő körül érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A fehér, vízben lévő járművet egy kajakos vette észre, közölte a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Papp-Kunkli Nóra a Haonnak elmondta, a helyszínre a komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak ki. 

A kiérkező hatóságok először természetesen a sofőrt mentették ki, majd jött a műszaki mentés, amit a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányított, plusz erőgép segítségével emelték ki a járművet a vízből. 

A helyszínre érkezett a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület is kiérkezett két búvárral és egy műszaki mentővel. Lukács Péter, az egyesület elnöke megosztotta, azt a feladatot kapták, hogy az autó kiemelésében működjenek közre, búvárokkal, illetve csörlővel segítették a mentést

– írja az oldal.

 

