Nincsenek szavak: elmerült az autó a Sebes-Körösben

A sofőrt kórházba szállították. Sokak szeme láttára elmerült az autó.
Kajakos mentett életet a Sebes-Körösben Komádi közelében, miután észrevette, hogy egy közlekedési baleset során a folyóban elmerült az autó. A helyszínre azonnal tűzoltót és mentőt riasztottak, a sofőrt a tűzoltók emelték ki a vízből. A női sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Szeptember 16-án, kedd délután negyed kettő körül érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A fehér, vízben lévő járművet egy kajakos vette észre, közölte a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Papp-Kunkli Nóra a Haonnak elmondta, a helyszínre a komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak ki.
A kiérkező hatóságok először természetesen a sofőrt mentették ki, majd jött a műszaki mentés, amit a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányított, plusz erőgép segítségével emelték ki a járművet a vízből.
A helyszínre érkezett a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület is kiérkezett két búvárral és egy műszaki mentővel. Lukács Péter, az egyesület elnöke megosztotta, azt a feladatot kapták, hogy az autó kiemelésében működjenek közre, búvárokkal, illetve csörlővel segítették a mentést
– írja az oldal.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.