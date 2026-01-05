Számít, amit mondunk? Hallanak bennünket vagy sem a haldokló szeretteink?
Szinte mindenkit foglalkoztat a halál utáni és közvetlen előtti élet. Vajon hallanak a haldoklók?
Mindenkit foglalkoztató téma, amelyre még nem kaptunk egyértelmű választ. Eddig. A haldokló vajon hallja, amit mondunk neki? A life.hu megnyugtató választ közölt.
Rengetegen gondolják, hogy a haldokló nem érzékel már semmit a külvilágból, azonban egy új, kanadai kutatás szerint a hallás a halál beállta előtti órákban is működhet, még a válaszképtelen pácienseknél is.
A British Columbia Egyetem kutatói, Elizabeth Blundon és Lawrence Ward vezetésével, a St. John Hospice-ban gondozott palliatív ellátásban részesülő betegeknél különleges vizsgálatot végeztek. Ez az első átfogó kutatás, amelyet a haldoklók haláluk előtti hallásával kapcsolatban vizsgáltak és az eredmények jelentősen befolyásolják az álláspontot azzal kapcsolatban, van-e értelme beszélni haldokló szeretteinkhez?!
Vajon hallanak a haldoklók?
A kutatók elektroenkefalográffal dolgoztak és az agy elektromos aktivitását mérték és rögzítették a fejbőrre helyezett elektródák segítségével, összehasonlítva egészséges önkéntesek és a hospicebetegek adatait.
Az eredmények pedig megdöbbentőek: egyes betegek agya hasonló mintázatokat mutatott a hangokra, mint a fiatal, egészséges kontrollcsoport tagjai, még órákkal a halál beállta előtt is.
Az utolsó órákban sok ember válaszképtelen állapotba kerül, de az adataink azt mutatják, hogy az agy képes reagálni a hangokra még öntudatlan állapotban is
– mondta Elizabeth Blundon, a tanulmány vezető szerzője.
A kutatás eredményei hatással lesznek arra, hogyan állunk a kérdéshez, miszerint a haldoklók hallják szavainkat akkor is, ha nem tudnak nekünk válaszolni. Ugyanakkor fontos különbséget tenni aközött, hogy hallják, amit mondunk – avagy értelmezni is tudják azokat.
Az agy reagál a hangokra, de nem tudjuk, hogy az illető tudja-e, hogy az adott hang kihez is tartozik, illetve érti-e a szavakat
– tette hozzá Elizabeth Blundon.
- Az eredmények rámutatnak a halál előtti kommunikáció fontosságára, még akkor is, ha nem biztos, hogy értelmezni tudja azokat a haldokló.
- A beszéd nemcsak a haldoklónak nyújt támaszt, de a hozzátartózóra is nyugtató hatással van.
- Az üzenet pedig egyértelmű és világos: soha nem késő beszélni, búcsúzni, vagy kimondani a szeretet szavait.
