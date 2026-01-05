Számít, amit mondunk? Hallanak bennünket vagy sem a haldokló szeretteink?

Mindenkit foglalkoztató téma, amelyre még nem kaptunk egyértelmű választ. Eddig. A haldokló vajon hallja, amit mondunk neki? A life.hu megnyugtató választ közölt.

Egy új kutatás egyértelműen kimondja, hallanak minket a haldoklók (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Rengetegen gondolják, hogy a haldokló nem érzékel már semmit a külvilágból, azonban egy új, kanadai kutatás szerint a hallás a halál beállta előtti órákban is működhet, még a válaszképtelen pácienseknél is.

A British Columbia Egyetem kutatói, Elizabeth Blundon és Lawrence Ward vezetésével, a St. John Hospice-ban gondozott palliatív ellátásban részesülő betegeknél különleges vizsgálatot végeztek. Ez az első átfogó kutatás, amelyet a haldoklók haláluk előtti hallásával kapcsolatban vizsgáltak és az eredmények jelentősen befolyásolják az álláspontot azzal kapcsolatban, van-e értelme beszélni haldokló szeretteinkhez?!

Vajon hallanak a haldoklók?

A kutatók elektroenkefalográffal dolgoztak és az agy elektromos aktivitását mérték és rögzítették a fejbőrre helyezett elektródák segítségével, összehasonlítva egészséges önkéntesek és a hospicebetegek adatait.

Az eredmények pedig megdöbbentőek: egyes betegek agya hasonló mintázatokat mutatott a hangokra, mint a fiatal, egészséges kontrollcsoport tagjai, még órákkal a halál beállta előtt is.

Az utolsó órákban sok ember válaszképtelen állapotba kerül, de az adataink azt mutatják, hogy az agy képes reagálni a hangokra még öntudatlan állapotban is

– mondta Elizabeth Blundon, a tanulmány vezető szerzője.

A kutatás eredményei hatással lesznek arra, hogyan állunk a kérdéshez, miszerint a haldoklók hallják szavainkat akkor is, ha nem tudnak nekünk válaszolni. Ugyanakkor fontos különbséget tenni aközött, hogy hallják, amit mondunk – avagy értelmezni is tudják azokat.

Az agy reagál a hangokra, de nem tudjuk, hogy az illető tudja-e, hogy az adott hang kihez is tartozik, illetve érti-e a szavakat

– tette hozzá Elizabeth Blundon.