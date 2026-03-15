Megérkezett az első légi felvétel a Békemenet óriási tömegéről

Az ország minden tájáról érkeztek, hogy a békepártiság jegyében megmutassák a többség erejét. Az eddigi legnagyobb és legfontosabb Békemenet vette kezdetét vasárnap délelőtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 12:17
Módosítva: 2026.03.15. 12:18
Békemenet drónfotó március 15. tömeg

Március 15-én, vasárnap már kilenc órakor özönleni kezdtek az emberek az Elvis Presley-téren, valamint a Császár-Komjádi Béla Sportuszoda mellett. Az idei Békemenet nem csupán méretében, hanem fontosságában is az eddigi legnagyobb.

2026.03.15 _Békemenet
Fotó: Fischer Zoltán

Ez még a Holdról is látszik – óriási tömeg a Békemeneten

A március 15-i Békemenet hivatalosan 11 órakor indult, de már 9 óra környékén özönleni kezdtek a békepárti magyarok. Budapest a nemzeti oldal fővárosává alakult ezen a napon, többek szerint minden idők legnagyobb és legfontosabb Békemenete vonul a Kossuth térre. Az idei rendezvény egy történelmi pillanat is, hiszen a jobboldali közösség erejét és egységét hivatott demonstrálni a 2026-os országgyűlési választások előtt.

Az elmúlt években a Békemenet a magyar nemzeti összefogás egyik legerősebb jelképe lett. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a vasárnapi rendezvény rendkívüli fontosságú, hiszen Magyarország jövője és a béke melletti kiállás a tét. A Békemenet nemcsak politikai demonstráció, hanem a közösség összetartásának, valamint a magyar szuverenitás védelmének szimbóluma - írja a Ripost.

A Békemenet a Hír TV tudósításában követhető:


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
