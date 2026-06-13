Ennek a csillagjegynek ma kezdetét veszi az év legjobb időszaka
Az Oroszlán Vénusz senkit sem hagy hidegen! Egy csillagjegynek pedig élete legjobb időszak kezdődik ma!
Ezt te is megérzed: az Oroszlán Vénusz elképesztő hatást gyakorol szinte az összes csillagjegy szülöttére. Van, akinél konkrétan ma kezdődik az év legjobb időszaka! Íme a részletek!
Napi horoszkóp: 2026. június 13., szombat – A Baknál ma startol az év legjobb időszaka
Kos
A Vénusz ma belép az Oroszlánba, és a következő néhány hétben itt is marad. Ha egyedülálló, valószínűleg most kezdetét veszi az év legjobb időszaka az ön számára. Most igazán bekapcsolhatja a varázslatot, és a tűz jegyében lévő Vénusz segít abban, hogy szenvedélyes és spontán legyen
Bika
A családi boldogság van most a fókuszban, a Vénusz a melegséget sugárzó Oroszlánban nagyon felerősíti az érzéseket. Ma nagyon könnyen szót ért minden szerettével, és megélhetik, milyen, amikor csak úgy jó együtt lenni, anélkül, hogy bármilyen különösebb programot szerveznének.
Ikrek
Most sokkal közvetlenebbül és odaadóbban tudja megélni az érzéseit. Ha szingli, oldódik a visszautasítástól való félelme is, így sokkal könnyebben tud ismerkedni. Akár már ma összejöhet valakivel.
Rák
Az Oroszlán melegsége megerősíti értékeit, és megerősíti azokat a dolgokat, amelyeket nagyra tart. Fontos válaszokra találhat önmagában. Olyan események jönnek, amelyek biztosítják róla, hogy jó úton halad.
Oroszlán
A Vénusz ma belép a jegyébe, és felerősíti személyisége természetes varázsát és karizmáját, így nagyon könnyen kijön mindenkivel, legyen szó randevúról, barátokról vagy üzleti kapcsolatokról. Hozza ki ebből a legtöbbet – gondoskodjon arról, hogy minden kapcsolata pozitív legyen!
Szűz
A szerelem spirituális dimenziót ölt a Vénusz átvonulása során. Az ön számára ez nem annyira a romantikáról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy a szeretetet jó erőként használja. Erős gyógyító képességekkel rendelkezik, és minél több együttérzést tud megosztani másokkal, annál nagyobb lesz ennek az energiának a hatása.
Mérleg
Egy barátságból valami sokkal több lehet. Ha van párja, most legyen egy közös céljuk, amiért együtt küzdenek! Az Oroszlán Vénusz energiáiban az önök számára határozottan megvan a csapatmunka, így együtt tehetnek valami fontosat, olyat, amit egyedül egyikük sem tudna megtenni.
Skorpió
Az Oroszlán Vénusz feltekeri önnél a siker energiáit. Lehet, hogy ez a szerelemben valósul meg, de valószínűbb, hogy a karrierjéhez kapcsolódik. Elvezeti oda, ahová szeretne, de legyenek jók a motivációi. Legyen kedves azokhoz, akiknek most nem megy olyan jól, mint önnek.
Nyilas
Az Oroszlán Vénusz felpörgeti kalandvágyát, különösen a szerelemben. Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy egy meglévő kapcsolatba visszahozza a szikrát, különösen, ha tud együtt utazni a másikkal, kalandozni kicsit, vagy esetleg kipróbálni néhány sportot. Az igazságvágya is felerősödik.
Bak
Az Oroszlán Vénusz extra módon felerősíti az intuícióját. Most könnyebben megéli és kifejezi az érzéseit is, és úgy dönthet, hogy megbocsát valakinek, aki megbántotta. Nagyon szenvedélyes és érzéki néhány hét szerelem következik a mai nappal kezdődően.
Vízöntő
Nagy szerelmi energiákat jelez az ön számára az Oroszlán Vénusz. Ha már kapcsolatban él is, érzelmi szintje normálisan hűvös és kissé távoli, de az Oroszlán ereje segít felmelegedni és szabadabban kimutatni a szeretetét. Ha most köti össze az életét valakivel, az tartós lesz.
Halak
A Vénusz elsimítja a nehézségeket a kapcsolataiban, sőt, javítja a munkakörülményeit is. A Vénusz a kényeztetés bolygója is, és az Oroszlán a legfinomabb dolgokat szereti, ezért ügyeljen arra, hogy tartsa a mértéket! (nem lesz könnyű...)
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