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Hailey Bieber fehérneműben villantotta meg elképesztő alakját

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Új kampányfotóitól felforrósodik a hangulat. Hailey Bieber megmutatta, mik az idei szezon kötelező alapdarabjai.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 21:20
hailey bieber Victoria ’ s Secret fehérnemű

Hailey Bieber elbűvölő fehérneműs szettet mutatott be. A Victoria’s Secret-tel együttműködve összeállított egy hat darabos, stílusos kollekciót az új szezonra, amelynek darabjai egyszerűen kötelezőek.

Hailey Bieber pikáns és letisztult darabokban mutatta meg tökéletes alakját
Hailey Bieber pikáns és letisztult darabokban mutatta meg tökéletes alakját Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Hailey Bieber elképesztően szexi fotókkal mutatta be az új fehérneműket

Justin Bieber felesége visszatért a szenvedélyes egyszerűséghez, amikor a Victoria’s Secret-tel való új együttműködés élére állt, és összeállított egy máris figyelemfelkeltő, elengedhetetlen fehérnemű- és sportruházati kollekciót.

A modellt és szépségipari vállalkozót választott idén a márka legfőbb stílusikonjának. Hailey egy laza energiát hozott az ikonikus fehérneműmárkához, és gondosan összeválogatott kollekciója a sokoldalú, hordható alapdarabokra összpontosít.

A kiemelkedő darabok között megtalálható egy minimalista alapdarab, amelyet meleg időjáráshoz terveztek, valamint a márka Signature kollekciójából származó Bralette Crop Top, amelyet úgy terveztek, hogy fehérneműként és felsőruházatként is viselhető legyen.

A Victoria’s Secret szerint a gondosan összeállított válogatás célja a nőiesség minden formájának ünneplése olyan darabokkal, amelyek egyaránt funkcionálisak és divatirányítóak.

A márka szóvivője elmondta, hogy Hailey válogatása megragadja azt a könnyed energiát, amelyet a márka ebben a szezonban megcélzott, és minden darabot úgy választottak ki, hogy viselhető, modern és különböző életstílusokhoz alkalmazkodó legyen.

Minimalista divatérzékéről és trendteremtő stílusáról ismert Hailey részvétele megerősíti státuszát, mint a divatvilág egyik legkeresettebb arca, a kampány pedig arra épít, hogy képes az egyszerű darabokat azonnal vonzóvá tenni - számolt be róla a Daily Star.

 

 

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