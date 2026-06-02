Hailey Bieber fehérneműben villantotta meg elképesztő alakját

Hailey Bieber elbűvölő fehérneműs szettet mutatott be. A Victoria’s Secret-tel együttműködve összeállított egy hat darabos, stílusos kollekciót az új szezonra, amelynek darabjai egyszerűen kötelezőek.

Hailey Bieber pikáns és letisztult darabokban mutatta meg tökéletes alakját Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Hailey Bieber elképesztően szexi fotókkal mutatta be az új fehérneműket

Justin Bieber felesége visszatért a szenvedélyes egyszerűséghez, amikor a Victoria’s Secret-tel való új együttműködés élére állt, és összeállított egy máris figyelemfelkeltő, elengedhetetlen fehérnemű- és sportruházati kollekciót.

A modellt és szépségipari vállalkozót választott idén a márka legfőbb stílusikonjának. Hailey egy laza energiát hozott az ikonikus fehérneműmárkához, és gondosan összeválogatott kollekciója a sokoldalú, hordható alapdarabokra összpontosít.

A kiemelkedő darabok között megtalálható egy minimalista alapdarab, amelyet meleg időjáráshoz terveztek, valamint a márka Signature kollekciójából származó Bralette Crop Top, amelyet úgy terveztek, hogy fehérneműként és felsőruházatként is viselhető legyen.

A Victoria’s Secret szerint a gondosan összeállított válogatás célja a nőiesség minden formájának ünneplése olyan darabokkal, amelyek egyaránt funkcionálisak és divatirányítóak.

A márka szóvivője elmondta, hogy Hailey válogatása megragadja azt a könnyed energiát, amelyet a márka ebben a szezonban megcélzott, és minden darabot úgy választottak ki, hogy viselhető, modern és különböző életstílusokhoz alkalmazkodó legyen.

Minimalista divatérzékéről és trendteremtő stílusáról ismert Hailey részvétele megerősíti státuszát, mint a divatvilág egyik legkeresettebb arca, a kampány pedig arra épít, hogy képes az egyszerű darabokat azonnal vonzóvá tenni - számolt be róla a Daily Star.