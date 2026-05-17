Tangás bikiniben robbantott Hailey Bieber: így vágott vissza a plasztikavádakra

Hailey Bieber nem mindennapi módszerrel vágott vissza a rosszakaróknak. Pénteken még saját szépségmárkáját, a Rhode népszerűsítette, most egy barna tangás bikiniben mutatta meg formás alakját. Az egyik Instagram-fotón a 29 éves üzletasszony sárga magassarkúban pózolt háttal a kamerának, így követői jól láthatták napbarnított és izmos testét. Egy másik képen pedig lapos hasát villantotta meg, miközben egy Rhode-terméket helyezett a bikini felsője közepére. Néhány órával később Bieber az Instagram-sztorijában egy közeli fotót is megosztott egy edzőszalagról, amelyet közvetlenül a feneke alatt viselt.

Hailey Bieber szexi fokkal vágott vissza a trollok legújabb Instagram bejegyzésében / Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Hailey Bieber felrobbantotta dögös fotóival az internetet

A poszt nem sokkal azután jelent meg, hogy a modell határozottan cáfolta a plasztikai beavatkozásokról szóló pletykákat - köztük azt is, hogy brazil fenékfeltöltésen esett volna át.

Nincs botox az arcomban. Megfogadtam magamnak, hogy harmincéves koromig nem csináltatok botoxot. Amikor elérem azt a kort, majd eldöntöm, akarom-e egyáltalán. Anyukámnak sincs botoxa, semmit nem csináltat a bőrével, mégis elképesztően néz ki

- mondta Bieber még októberben az In Your Dreams With Owen Thiele podcastban.

A kétkedőknek pedig csak ennyit üzent:

Miért hazudnék?

A sztár azt is elárulta, hogy rendkívül tudatos a bőrápolásban, ugyanakkor bizonyos kezeléseket kedvel. Elmondása szerint szereti a PRP-kezelést, amely során a vérét használják fel bőrmegújításra, valamint kipróbálta a PRF-et és az úgynevezett EZ Gel kezelést is.

Már 2020-ban is nekiment azoknak az internetes kommentelőknek, akik plasztikai műtétekkel vádolták.

Ne sminkesek által szerkesztett képeket használjatok! A jobb oldali fotón nem így nézek ki… Soha nem nyúltak az arcomhoz

- írta egy azóta törölt poszt alatt.

Állítása szerint. ha már összehasonlítják a 13 éves önmagát a 23 évessel, legalább természetes, nem agyonszerkesztett képekkel tegyék. Ami az edzésrutint illeti, a modell nemrég a Time Magazinenak mesélt arról, hogy főként erősítő edzésekre és Pilatesre építi a mozgást - írja a Page Six.

Nagyon szeretem a Pilatest, tényleg. De szerintem most már egy kicsit divathullám lett, és nehéz igazán jó oktatókat találni, akik odafigyelnek a helyes kivitelezésre

- fogalmazott korábban Hailey.