Justin Bieber imádnivaló közös fotót mutatott kisfiáról

Justin Bieber teljesen átadta magát az apaságnak. A 32 éves énekes egy friss Instagram-posztban engedett betekintést a magánéletébe, ahol kisfiával, a lassan egyéves Jack Blues-zal látható. A fotókon Justin egy zöldellő erdővel körvonalazott tóban gázolva horgászik, miközben karjaiban tartja a tetőtől talpig kékbe öltöztetett kisfiút. Bár a gyermek arcát – a korábbi posztokhoz híven – most sem mutatták meg, a képek magukért beszélnek: a kis Jack láthatóan teljesen megbabonázva figyelte a vizet és édesapja minden mozdulatát.

Justin Bieber és felesége, Hailey minden percet kihasználnak, hogy együtt legyenek kisfiukka Fotó: AFP

Justin Bieber lett a Coachella hercege

A családnak igencsak sűrű hetei voltak, hiszen Jack Blues már a fesztiválszezont is megízlelte. A Bieber házaspár ugyanis a kisfiút is magával vitte a Coachella fesztiválra, ahol Justin főfellépőként szórakoztatta a közönséget. Amíg az énekes a színpadon állt, felesége, a 29 éves Hailey Bieber sem tétlenkedett: saját márkája, a Rhode egyik eseményét népszerűsítette.

A rajongók imádták a „Bieberchella” néven emlegetett családi kiruccanást, különösen azt a fotót, amin a kis Jack egy egyedi ideiglenes tetoválást viselt a fesztivál tiszteletére. Justin még a koncertje közben is üzent a szeretteinek: az Everything Hallelujah című dalát énekelve a szöveget megváltoztatva feleségének és kisfiának is halleluját kiáltott a mikrofonba.

„A baba egy igazi csoda”

A pár 2018-as házasságkötése óta vágyott a bővülésre, Jack Blues 2024. augusztus 23-i érkezése pedig mindent megváltoztatott. A környezetük szerint Justin valósággal úszik a boldogságban.

Mindketten végtelenül boldogok. A baba egy igazi csoda, imádnivaló és makkegészséges

– árulta el a család egyik közeli ismerőse, hozzátéve: az énekes számára a nap, amikor megtudta, hogy apa lesz, élete legjobb napja volt.

A forrás szerint Justin ösztönösen érzi a ritmust a gyereknevelésben is:

Justin máris nagyszerű apa

– tette hozzá az ismerős.

Bár a sztárpár továbbra is féltve őrzi a kisfiú magánéletét, az ilyen és ehhez hasonló pillanatok bebizonyítják, hogy az egykori botrányhős mára megfontolt, családcentrikus férfivá érett – írja a People magazin.