Justin Bieber imádnivaló közös fotót mutatott kisfiáról
Ritka pillanatnak lehettek tanúi Justin Bieber követői: az énekes végre megmutatta, hogyan telnek a mindennapjai kisfiával. A világsztár nem bízta a véletlenre a debütálást, egy igazán férfias közös hobbit választott az első nagy apa-fia programhoz.
Justin Bieber teljesen átadta magát az apaságnak. A 32 éves énekes egy friss Instagram-posztban engedett betekintést a magánéletébe, ahol kisfiával, a lassan egyéves Jack Blues-zal látható. A fotókon Justin egy zöldellő erdővel körvonalazott tóban gázolva horgászik, miközben karjaiban tartja a tetőtől talpig kékbe öltöztetett kisfiút. Bár a gyermek arcát – a korábbi posztokhoz híven – most sem mutatták meg, a képek magukért beszélnek: a kis Jack láthatóan teljesen megbabonázva figyelte a vizet és édesapja minden mozdulatát.
Justin Bieber lett a Coachella hercege
A családnak igencsak sűrű hetei voltak, hiszen Jack Blues már a fesztiválszezont is megízlelte. A Bieber házaspár ugyanis a kisfiút is magával vitte a Coachella fesztiválra, ahol Justin főfellépőként szórakoztatta a közönséget. Amíg az énekes a színpadon állt, felesége, a 29 éves Hailey Bieber sem tétlenkedett: saját márkája, a Rhode egyik eseményét népszerűsítette.
A rajongók imádták a „Bieberchella” néven emlegetett családi kiruccanást, különösen azt a fotót, amin a kis Jack egy egyedi ideiglenes tetoválást viselt a fesztivál tiszteletére. Justin még a koncertje közben is üzent a szeretteinek: az Everything Hallelujah című dalát énekelve a szöveget megváltoztatva feleségének és kisfiának is halleluját kiáltott a mikrofonba.
„A baba egy igazi csoda”
A pár 2018-as házasságkötése óta vágyott a bővülésre, Jack Blues 2024. augusztus 23-i érkezése pedig mindent megváltoztatott. A környezetük szerint Justin valósággal úszik a boldogságban.
Mindketten végtelenül boldogok. A baba egy igazi csoda, imádnivaló és makkegészséges
– árulta el a család egyik közeli ismerőse, hozzátéve: az énekes számára a nap, amikor megtudta, hogy apa lesz, élete legjobb napja volt.
A forrás szerint Justin ösztönösen érzi a ritmust a gyereknevelésben is:
Justin máris nagyszerű apa
– tette hozzá az ismerős.
Bár a sztárpár továbbra is féltve őrzi a kisfiú magánéletét, az ilyen és ehhez hasonló pillanatok bebizonyítják, hogy az egykori botrányhős mára megfontolt, családcentrikus férfivá érett – írja a People magazin.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre