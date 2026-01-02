Nem lehet betelni vele: elképesztően aranyos fotókat mutatott Justin Bieber

Justin Bieber az eddigieknél is cukibb képet osztott meg a fiáról, Jackről, ahogy épp a Sárkánymeséket nézi a tévén. Erre a pillanatra senki sem készült fel. A kis Jackért odáig vannak a rajongók, ami nem is csoda.

Justin Bieber és Hailey 10 éve töltik együtt a szilvesztert Fotó: AFP

Jack kis feje megpihen, miközben a mesét nézi, amitől a követők teljesen elolvadtak.

A Sárkánymeséknél nincs is jobb

– írta egy kommentelő.

Jaj, istenem, annyira cuki a kis Jack

– szólt hozzá egy másik.

Ezzel nem tudok betelni

– írta egy harmadik hozzászóló.

Akadt azonban olyan is, aki Justin feleségét, Hailey-t dicsérve ezt írta:

Nagyon szép a feleséged

Nagy sikert aratott Justin Bieber gyermeke

Justin és Hailey Bieber 10 éve töltik együtt a szilvesztert. A pár és közös fiuk, Jack Blues, most ünnepelte a második közös karácsonyát.

Az ünnepi időszakban a sztárok a megszokott módon jelentkeztek be a közösségimédia-platformokon. Így várható volt, hogy akik az év többi napján zárkózottak, most egy kicsit többet adnak magukból. Így volt ez Justin és Hailey Bieberrel is.

Az ünnep alkalmából Justin is megosztott egy cuki közös fotót a szerelmével.

Boldog karácsonyt a Bieberektől

– írta a bejegyzéshez.

A szabadtéri fotózáshoz Hailey egy szőrös fekete kabátot és egy élénkpiros sálat viselt, megjelenését egy stílusos fekete napszemüveggel egészítve ki. Eközben Justin bézs polárkabátba bújt, a szokásos kapucnija felhúzásával.