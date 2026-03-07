„Jó lenne megismételni a sikerünket” - Bódog Tamás újra meglepné a Fradit

A Nyíregyházi Spartacus korábbi alapembere, Kovácsréti Márk az utóbbi találkozókon csak csereként jutott szóhoz, kérdés, az egykor az FTC-ben is futballozó gólképes játékos lehetőséget kap-e vasárnapi (18.30, tv: m4Sport) Nyíregyháza-Fradi mérkőzésen?

Bódog Tamás ismét meglepné a zöldeket a Nyíregyháza-Fradi meccsen Fotó: Nemzeti Sport

Képzett labdarúgó, akire nagy szükségem lesz a bajnoki hajrában. A tavaszi felkészülés kezdetén beteg volt. Utóbb kiderült, hogy makacs, alattomos arcüreggyulladás kínozza, az alapozásból egy hete kiesett, ebből fakadóan erőnlétileg még utol kell érnie magát

– hangzott Bódog Tamás szabolcsi vezetőedző válasza a Metropolnak.

Nyíregyháza-Fradi: letámadják a bajnokot

Bár nyáron lejár a szerződése, a szabolcsi drukkerek azt várják, hogy a klubtulajdonos szerződést hosszabbít a szakvezetővel, akivel elmozdult a kieső helyről a Nyíregyháza. A vasárnapi, Fradi elleni összecsapás kapcsán úgy véli, természetesen a zöld-fehérek keretet jóval erősebb.

Riválisunk minőségi játékosállománya óriási előny. Együttesem a kiesés ellen küzdő három-négy csapat között van, ezért létfontosságú ez a meccs. Nagyon együtt van a csapatunk. Amikor tavaly nyertünk a Groupama Arénában, már világos volt mindenki számára, hogy mit és hogyan akarunk játszani. A hangsúly mindig a támadójátékon van, az ellenfél védelmének letámadása a cél. Jó lenne megismételni a fővárosi sikerünket

– fogalmazott Bódog.