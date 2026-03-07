„Jó lenne megismételni a sikerünket” - Bódog Tamás újra meglepné a Fradit
Novemberben sikerült, a fővárosban 3-1-re nyert a bajnoki címvédő ellen a szabolcsi csapat a labdarúgó NB I-ben. Vajon mi várható a vasárnapi Nyíregyháza-Fradi találkozón?
A Nyíregyházi Spartacus korábbi alapembere, Kovácsréti Márk az utóbbi találkozókon csak csereként jutott szóhoz, kérdés, az egykor az FTC-ben is futballozó gólképes játékos lehetőséget kap-e vasárnapi (18.30, tv: m4Sport) Nyíregyháza-Fradi mérkőzésen?
Képzett labdarúgó, akire nagy szükségem lesz a bajnoki hajrában. A tavaszi felkészülés kezdetén beteg volt. Utóbb kiderült, hogy makacs, alattomos arcüreggyulladás kínozza, az alapozásból egy hete kiesett, ebből fakadóan erőnlétileg még utol kell érnie magát
– hangzott Bódog Tamás szabolcsi vezetőedző válasza a Metropolnak.
Nyíregyháza-Fradi: letámadják a bajnokot
Bár nyáron lejár a szerződése, a szabolcsi drukkerek azt várják, hogy a klubtulajdonos szerződést hosszabbít a szakvezetővel, akivel elmozdult a kieső helyről a Nyíregyháza. A vasárnapi, Fradi elleni összecsapás kapcsán úgy véli, természetesen a zöld-fehérek keretet jóval erősebb.
Riválisunk minőségi játékosállománya óriási előny. Együttesem a kiesés ellen küzdő három-négy csapat között van, ezért létfontosságú ez a meccs. Nagyon együtt van a csapatunk. Amikor tavaly nyertünk a Groupama Arénában, már világos volt mindenki számára, hogy mit és hogyan akarunk játszani. A hangsúly mindig a támadójátékon van, az ellenfél védelmének letámadása a cél. Jó lenne megismételni a fővárosi sikerünket
– fogalmazott Bódog.
Fent és lent
Az NB I sorrendje 24 forduló után:
1. Győr 49 pont
2. FTC 46
3.DVSC 40
9. Nyíregyháza 28
10. MTK 26
11. DVTK 24
12. Kazincbarcika 14
