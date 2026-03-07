Édes a bosszú, nagy bajba került Kerkez Milos

Andy Robertson volt a Wolverhampton-Liverpool FA Kupa-mérkőzés főszereplője. Mint ismert, a két csapat kedden még bajnoki mérkőzésen csapott össze, azon a találkozón Kerkez Milos volt a balhátvéd, és a csapat 2-1-es vereséget szenvedett. A péntek esti találkozón viszont már a skót kezdett a védelem bal oldalán, és góllal, valamint gólpasszal járult hozzá csapata 3-1-es sikeréhez.

Andy Robertson gólt lőtt és gólpasszt is adott a 3-1-re megnyert Wolverhampton-Liverpool FA Kupa-meccsen Fotó: James Gill - Danehouse

Wolverhampton-Liverpool: Andy Robertson a meccs embere

Andy Robertson egy félidő után törte meg a jeget Wolverhamptonban, amikor a büntetőterületen kívülről gyönyörűen lőtte ki a kapu hosszú sarkát, majd két perccel később gólpasszt adott Mohamed Szalah-nak.

A skót válogatott balhátvéd idén csak ötször tudta kispadra szorítani magyar posztriválisát, Kerkez Milost. A Leeds és a Sunderland elleni bajnoki, a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-találkozó, valamint a Barnsley elleni FA Kupa-meccs után Wolverhamptonban viszont már góllal és gólpasszal hálálta meg Arne Slot vezetőedző bizalmát.

Andy Robertson ezzel már két találatnál és két gólpassznál jár a szezonban, megelőzve posztriválisát, Kerkez Milost, aki egy gólja mellett jegyez szintén két gólpasszt. Bár az utóbbi időben úgy tűnt, a magyar válogatott játékos helye még inkább megerősödni látszik a Liverpool védelmének bal oldalán, most újra élesedni látszik a helyzet.