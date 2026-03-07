Tavaszi piknik régen: így élvezték a napsütést az 1900-as években – Galéria!
A tavaszi napsütés sokakat csábít ki a szabadba egy kis kikapcsolódásra. A piknikezés hagyománya régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk.
Ahogy megérkeznek az első meleg napsugarak, egyre többen vágynak ki a természetbe: pokróc a fűre, kosár tele finomságokkal, és már kezdődhet is a piknik. A szabadtéri étkezésnek azonban jóval régebbi hagyománya van, mint gondolnánk; már a múlt század elején is szívesen gyűltek össze így az emberek. Múltidézésre hívjuk olvasóinkat!
A piknik eredete
A piknikezés szó a francia „pique-nique” kifejezésből ered, amely a 18. században terjedt el Európában. Eredetileg olyan közös étkezést jelentett, ahol mindenki hozott magával valamit az asztalra, vagy éppen a pokrócra. A szokás hamar népszerű lett és a 19–20. század fordulójára már a magyarok is előszeretettel szerveztek kirándulással egybekötött piknikeket. A Fortepan archív fotói különösen hangulatos pillanatokat őriznek ebből az időszakból. A képeken elegánsan felöltözött családok és baráti társaságok ülnek a fűben, kalapban, hosszú ruhákban vagy öltönyben; de laza farmerben és atlétában piknikező fiatalokat is láthatunk. A kosarakból előkerül a házi sütemény, a szendvics, a gyümölcs, miközben a gyerekek szaladgálnak, a felnőttek pedig beszélgetnek és élvezik a napsütést.
A piknik akkoriban nemcsak étkezés volt, hanem igazi társasági esemény: kirándulással, csónakázással, vagy közös játékkal telt a nap.
A piknikezés hagyománya nem múlt el, hiszen napjainkban is előszeretettel megyünk ki egy pokróccal és egy kosár finomsággal a közeli mezőre, vagy akár a Margit-szigetre. A mai felgyorsult világban érdemes egy kicsit lelassítani és a szabadban elfogyasztani az ételt.
