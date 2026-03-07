RETRO RÁDIÓ

Tavaszi piknik régen: így élvezték a napsütést az 1900-as években – Galéria!

A tavaszi napsütés sokakat csábít ki a szabadba egy kis kikapcsolódásra. A piknikezés hagyománya régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 07:00
múltidézés tavasz nosztalgia

Ahogy megérkeznek az első meleg napsugarak, egyre többen vágynak ki a természetbe: pokróc a fűre, kosár tele finomságokkal, és már kezdődhet is a piknik. A szabadtéri étkezésnek azonban jóval régebbi hagyománya van, mint gondolnánk; már a múlt század elején is szívesen gyűltek össze így az emberek. Múltidézésre hívjuk olvasóinkat!

piknik
1910-es piknik Fotó: Fortepan / Lakatos Mária 

A piknik eredete 

A piknikezés szó a francia „pique-nique” kifejezésből ered, amely a 18. században terjedt el Európában. Eredetileg olyan közös étkezést jelentett, ahol mindenki hozott magával valamit az asztalra, vagy éppen a pokrócra. A szokás hamar népszerű lett és a 19–20. század fordulójára már a magyarok is előszeretettel szerveztek kirándulással egybekötött piknikeket. A Fortepan archív fotói különösen hangulatos pillanatokat őriznek ebből az időszakból. A képeken elegánsan felöltözött családok és baráti társaságok ülnek a fűben, kalapban, hosszú ruhákban vagy öltönyben; de laza farmerben és atlétában piknikező fiatalokat is láthatunk. A kosarakból előkerül a házi sütemény, a szendvics, a gyümölcs, miközben a gyerekek szaladgálnak, a felnőttek pedig beszélgetnek és élvezik a napsütést.

A piknik akkoriban nemcsak étkezés volt, hanem igazi társasági esemény: kirándulással, csónakázással, vagy közös játékkal telt a nap

A piknikezés hagyománya nem múlt el, hiszen napjainkban is előszeretettel megyünk ki egy pokróccal és egy kosár finomsággal a közeli mezőre, vagy akár a Margit-szigetre. A mai felgyorsult világban érdemes egy kicsit lelassítani és a szabadban elfogyasztani az ételt.

Jön a tavasz: így piknikeztünk régen

fotótegnap, 08:08Fotók: Fortepan

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu