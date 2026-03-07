Március a vastagbélszűrés hónapja - erre hívják fel a figyelmet

Hogyan működik a vastagbélszűrés, hogyan, kinél kérhető, milyen vizsgálatokból áll, hány éves kor felett érdemes rajta részt venni? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat ezzel kapcsolatban!

Mutatjuk, kiknek és miért fontos a vastagbélszűrés! Fotó: Tromeur / Freepik - illusztráció

A vastagbélrák az egyik leggyakoribb daganattípus

A vastagbélrák Magyarországon a leggyakoribb daganattípusok közé tartozik, ami mind a férfiakat, mind a nőket érinti. Évente több mint 10.000 új megbetegedést regisztrálnak hazánkban, és a tragikus statisztikák szerint az esetek közel fele végzetes kimenetelű. Március, a vastagbéldaganat elleni küzdelem hónapja kiemelt alkalmat ad arra, hogy tudatosítsák a szakemberek: ez a betegség rendszeres szűréssel az egyik legjobban megelőzhető és gyógyítható daganatos elváltozás - írja az NNGYK.

Hogyan alakul ki a betegség?

A vastagbélrák (a vastagbél nyálkahártyájából kiinduló rosszindulatú daganat) jellemzően nem egyik napról a másikra jelenik meg. Kialakulása egy lassú, akár évekig vagy évtizedekig tartó folyamat. A daganat legtöbbször úgynevezett polipokból – a bélfalon megjelenő apró növedékekből – fejlődik ki. Bár a polipok kezdetben jóindulatúak, bizonyos típusaik hajlamosak a daganatos elfajulásra, ezért ezeket „rákmegelőző állapotnak” tekintik a szakemberek. A kialakulás pontos oka nem mindig meghatározható, de számos kockázati tényező azonosítható:

az 50 év feletti korcsoport a legveszélyeztetettebb,

a mozgásszegény életvitel, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, valamint a rostszegény, kalóriadús étrend (sok vörös és füstölt hús) jelentősen növeli a rizikót,

ha a családban (elsőfokú rokonnál) már előfordult a betegség, a kockázat többszörösére nő,

a krónikus gyulladásos bélbetegségek (pl. Crohn-betegség) vagy korábbi nőgyógyászati daganatok szintén hajlamosító tényezők.

Miért fontos részt venni a vastagbélszűrésen?

A betegség alattomossága abban rejlik, hogy korai stádiumban szinte teljesen tünetmentes. Mire olyan panaszok jelentkeznek, mint a székelési szokások megváltozása, a hasi diszkomfort vagy a látható vér a székletben, a daganat gyakran már előrehaladott állapotban van. A szűrés jelentősége épp ezért kettős: a vizsgálat során felfedezett polipok eltávolításával megakadályozható, hogy azokból daganat alakuljon ki, a kezdeti fázisban diagnosztizált daganat pedig az esetek döntő többségében kiválóan kezelhető és gyógyítható.