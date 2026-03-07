RETRO RÁDIÓ

Szalay-Bobrovniczky Kristóf újabb sikeres küldetésről számolt be

"A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!"

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 09:28
magyar honvédség magyar légierő szalay - bobrovniczky kristóf mentesítő járat közel-kelet háború

"Operation Sand Rose, ezt a kódnevet viselte az a hadművelet, amelynek keretében a magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségűt hozott ki ma Egyiptomból. Közel-Keleten egy nagy háború tört ki, amely közvetlenül befolyásolja az ott élők, illetve oda nyaralni vagy egyéb más céllal utazott magyarok mindennapjait, hiszen olyan mértékű rakéta veszély van a Közel-Keleten" - mondta el a szombat hajnalban Facebook-oldalán megosztott videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Fotó: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

A honvédelmi miniszter ezután elmondta, hogy ezért a magyar állam feladatának érzi azt, hogy az ilyen helyzetbe rekedt honfitársainkat és néhány szövetséges állam állampolgárát, akit a Külügyminisztérium segítségével szervezünk ezekre a járatokra - írja a Bors.

Én szeretném megköszönni a Légierő kiváló szolgálatát és a Külügyminisztérium munkatársainak is a munkáját, amellyel meg tudtuk szervezni és haza tudtuk hozni a magyarokat

- tette hozzá. 

Fotó: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Kiemelte, hogy folytatódik a következő napokban, most Szaúd-Arábiából, illetve szükség szerint máshonnan is fognak indulni ilyen mentesítő járatok. A Magyar Honvédség, a Magyar Légierő készen áll, megvannak az eszközeink, megvannak a gépeink, megvannak a kiképzett szakembereink, a szakszemélyzet, aki a repülést és a repülés biztonságát garantálni tudják.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!

- zárta a videóját. 


 

 

