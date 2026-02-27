Szalay-Bobrovniczky Kristóf: megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra
A reggeli órákban megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra - közölte a honvédelmi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: "a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első!" A Magyar Honvédség készen áll a kijelölt feladatok végrehajtására - írta hozzászólásként a miniszter.
Hozzátette:
A Védelmi Tanács értékelése szerint ugyanis Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését.
A Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra.
A tegnapi Egyeztető Törzs ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést.
Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!
