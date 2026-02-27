RETRO RÁDIÓ

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra

A reggeli órákban megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra - közölte a honvédelmi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 11:29
magyar honvédség szalay - bobrovniczky kristóf védelmi tanács

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: "a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első!" A Magyar Honvédség készen áll a kijelölt feladatok végrehajtására - írta hozzászólásként a miniszter.

SZALAY-BOBROVNICZKY Kristóf
Fotó: Bruzák Noémi /  MTI

Hozzátette: 

A Védelmi Tanács értékelése szerint ugyanis Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését.

A Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra.

A tegnapi Egyeztető Törzs ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést.

Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
