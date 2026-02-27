RETRO RÁDIÓ

Hankó Balázs: Folyamatosan emelkedik a házasságkötések száma

Tavaly szeptember óta ez 15,2%-os növekedés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 12:16
hankó balázs család házasság

2026 a házasságkötések szempontjából is jól indult Magyarországon: idén januárban 2100 pár mondta ki a boldogító igent, ez 31 százalékos emelkedés (az egy évvel korábbihoz képest). Ez azt jelenti, hogy hazánkban már öt hónapja folyamatosan emelkedik a házasságkötések száma – tavaly szeptember óta ez 15,2%-os növekedés.  

Hankó Balázs
Fotó:  Lakatos Péter

Ez nem pusztán statisztika. Ez a jövőbe vetett bizalmat jelenti! Azt, hogy a magyar fiatalok reménnyel és optimizmussal tekintenek a jövőbe – és hisznek a nő és a férfi életre szóló szövetségében, a házasságban. 

Én is idéztem már a mondást: a házasság a gyermekvállalás előszobája. Jó hír, hogy már ezen a téren is látszanak az első jelek: 2026 januárjában 6216 gyermek született - több, mint egy hónappal korábban. Miközben az ukrajnai háború kitörése óta Európában visszaesett a gyermekvállalási kedv, úgy tűnik, nálunk megállt a születési ráta csökkenése – sőt, esély van rá, hogy 2026 a születések számában is trendfordulót hozzon. 

Mindez azt mutatja: a magyar családtámogatások működnek. Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja keretében megdupláztuk a családi adókedvezmény összegét, ezzel 1 millió gyermeket nevelő család kasszájában hagyunk lényegesen több pénzt havonta. Ma már szja-mentesek a három- vagy többgyermekes anyák, a 40 év alatti kétgyermekes és a 30 év alatti (egy)gyermekes anyák. Mert mi nem elveszünk a családoktól, hanem otthagyjuk náluk a forrásokat.  

A jövőt a családok jelentik. Ezért mi kitartunk a családok támogatása mellett és folytatjuk a családi adócsökkentési programot. 

- mondta a Facebookon Hankó Balázs.

 

