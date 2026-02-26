RETRO RÁDIÓ

Nagy bejelentést tett Hankó Balázs: az egyetemi ösztöndíjakról van szó

Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során – jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 15:20
Módosítva: 2026.02.26. 17:59
egyetem Hankó Balázs KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTER ösztöndíj támogatás

Hankó Balázs elmondta: az idei tavaszi félév során minimum 50 százalékos tanulmányiösztöndíj-emelés lesz az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeknél.

Hankó Balázs
Hankó Balázs – Fotó: Lakatos Péter

Ennek a forrását az adja, hogy az elmúlt években több mint 2,5-szeresére nőtt átlagosan az egyetemek finanszírozása. Azaz a meglévő forrásokból, a teljesítményalapon az egyetemekhez érkezett pluszforrásokból történik meg az egyetemek által, a saját szempontjaik szerint eldöntött ösztöndíjemelés – ismertette.

Ebben az évben így minimum 5,5 milliárd forintos ösztöndíj-emelkedésről lehet beszélni, ugyanakkor az egyetemek már most is 8,2 milliárd forintos ösztöndíjemelésre tettek javaslatot 

– közölte Hankó Balázs.

Megjegyezte: vannak olyan intézmények, amelyek akár 100 százalék feletti ösztöndíjemelést is biztosítanak. Tehát a magyar felsőoktatásban a tanulmányi ösztöndíjaknál ez átlagosan 84 százalékos növekményt jelent, de mindenhol eléri minimum az 50 százalékot – mondta.

A miniszter kitért arra is, minden egyetem maga dönt arról, hogy milyen szempontok szerint történik az ösztöndíjemelés.

Hankó Balázs közölte: az ösztöndíjemelés második lépése az őszi félév során valósul majd meg.

A kollégiumfejlesztésekről szólva a miniszter arról beszélt: korábban vállalták, hogy egy 12-18 ezer férőhelyes Diákvárost hoznak létre Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központ közelében. Budapest mellett a vidéki egyetemi városokban is indul kollégiumfejlesztés. Győrben egy 100+300 férőhelyes valósul meg, a Debreceni Egyetemen ugyancsak elindul egy nagyjából 1600 férőhelyes fejlesztési program, a Neumann János Egyetem esetében pedig befejeződik a 600 férőhelyes kollégiumfejlesztés.

A cél az, hogy a jelenlegi 46 ezer kollégiumi férőhely minimum 50 százalékkal bővüljön 2030-ig – mutatott rá.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár közölte: a Diákvárosnak majdan helyet adó telkek majdnem teljes köre átkerült a Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába. Jelenleg egy ingatlan esetében húzódik az eljárás.

Hozzátette, hamarosan meg kívánják jelentetni azt a pályázatot, amellyel megkeresik a befektetői partnert a fejlesztéshez.

Lukács Eszter, a győri Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese arról beszélt, hogy két nagy kollégiumfejlesztésbe kezdtek: az egyik egy több mint 1000 férőhelyes kollégium építése 500 méterre az egyetem főépületétől, a másik a mosonmagyaróvári karukhoz kapcsolódó, mintegy 270 férőhelyes fejlesztés.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu