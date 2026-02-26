Orbán Viktor bevallotta: Sosem vezettem még elektromos autót

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor is részt vett a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett nemzetközi rendezvénysorozat részeként a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepségen. Beszédében a kormányfő kiemelte, hogy a magyar ember számára egy szívet megdobogtató hír, hogy egy ilyen világszínvonalat képviselő gyár eléri az ötezredik magyar munkavállalói létszámot.

Orbán Viktor – Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor még sosem vezetett elektromos autót

A miniszterelnök a közösségi oldalán most egy videóval jelentkezett a kecskeméti gyárból, ebből pedig egy igen érdekes dologra is fény derült. Orbán Viktor elárulta, sosem vezetett még elektromos autót.

5000 munkahely Kecskeméten. Megyünk, mint az úthenger

– írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett posztjában.