Orbán Viktor bevallotta: Sosem vezettem még elektromos autót

Ez még a kormányfő számára is új élmény volt! Orbán Viktor először vezetett elektromos autót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 16:40
Módosítva: 2026.02.26. 18:27
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor is részt vett a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett nemzetközi rendezvénysorozat részeként a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepségen. Beszédében a kormányfő kiemelte, hogy a magyar ember számára egy szívet megdobogtató hír, hogy egy ilyen világszínvonalat képviselő gyár eléri az ötezredik magyar munkavállalói létszámot.

Orbán Viktor – Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor még sosem vezetett elektromos autót

A miniszterelnök a közösségi oldalán most egy videóval jelentkezett a kecskeméti gyárból, ebből pedig egy igen érdekes dologra is fény derült. Orbán Viktor elárulta, sosem vezetett még elektromos autót.

5000 munkahely Kecskeméten. Megyünk, mint az úthenger 

– írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

