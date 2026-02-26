„Ha lesz olcsó energia, akkor az európai autóipar is talpon marad” – mondta Orbán Viktor a Mercedesnél

Tizennégy év alatt egy szántóföldön világszínvonalú gyár jött létre, amely jelenleg már több mint ötezer főt foglalkoztat – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett nemzetközi rendezvénysorozat részeként a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepségen.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Beszédében Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyar ember számára egy szívet megdobogtató hír, hogy egy ilyen világszínvonalat képviselő gyár eléri az ötezredik magyar munkavállalói létszámot. Mint mondta a gyár a németországi fennállásának száznegyven éves évfordulóját ünnepli, a magyar pedig a tizennegyediket, de az igazi ok az ünneplésre mégsem ez, hanem az ötezres létszám – írja a Magyar Nemzet.

Kecskeméten különösen fontos emlékeztetni az embereket még arra, hogy mi volt itt a gyár helyén – mondta miniszterelnök. Hozzátette: nekünk magyaroknak ez a gyár nem egyszerűen csak arról szól, hogy itt jó autókat gyártanak.

Máshol is tudnak nagyon jó autókat gyártani, hanem ez arról szól, hogy ha elhatároztuk magunkat, akkor mi tizennégy év alatt képesek vagyunk szántóföldről szántóföldön szántóföld helyén fölépíteni a világ egyik legjobb gyárát, és nemcsak fölépíteni tudjuk, hanem működtetni is.

A miniszterelnök szerint, aki képes arra, hogy 14 év alatt a szántóföld helyén megépítsen egy ilyen gyárat, az nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát.

„Ha már 140 év, akkor fölidézem, hogy hogy kezdődött ez a szerelem, ez a lassú sztori a Mercedes és Magyarország között” – mondta Orbán Viktor, jelezve, mindez úgy kezdődött, hogy hat évvel azután, hogy a Mercedes hős alapítója Carl Benz szabadalmaztatta az első Mercedest, 1892-ben, tehát nem az előző században, hanem még az azt megelőző században, 1892-ben a Pesti Hírlapban a következő hirdetés jelent meg: villamos hintó és kocsi benzinmotor hajtással Hacsek Bélánál, Budapest Váci út 2 szám. Idézet vége.

– És ez a híres Hacsek Béla csak Benzeket árult, ő volt az első autókereskedő, aki az önök autóját behozta Magyarországra, és azt gondoljuk, ez volt az első autó Magyarországon

– mutatott rá a miniszterelnök. Hasonlóan fontos a magyarok szívének az első jogosítvány megszerzésének a története is, mert az Törley József pezsgőgyáras szerezte meg, aki csak Benz autót vezetett. Tehát valahogy a Mercedes-Benz a jóléttel kapcsolódott össze.