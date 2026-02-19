RETRO RÁDIÓ

Frontális karambol miatt teljes az útzár az M2-esen

Egy ember életét vesztette. A 48-as kilométernél karambolozott két autó.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 07:52
Módosítva: 2026.02.19. 09:35
vác tűzoltó karambol

Frontálisan karambolozott két személykocsi az M2-es autóút végén, a 48-as kilométer közelében. A lefagyott, csúszós úton Vácnál történt baleset miatt átmenetileg teljes útzárat rendeltek el. Az egyik autóban egy, a másikban két ember utazott, őket a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összetört kocsikból. A rajok áramtalanították is a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.

A 48-as kilométernél karambolozott két autó.
A 48-as kilométernél karambolozott két autó. Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap

Frissítés: a rendőrség tájékoztatása szerint egy személy életet vesztette, és hárman sérültek meg abban a balesetben, amely az M2-as autóúton a 48 kilométerszelvényben lévő csomópontnál, Vác külterületén történt február 19-én 6 óra 55 perckor.

A helyszínelést és a műszaki mentést teljes útlezárás mellett kezdték meg a rendőrök, a forgalmat mindkét irányból - a Rétság felől és Budapest irányából is - Vác felé, a 2 és a 12 főútra terelik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu