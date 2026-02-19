Frontális karambol miatt teljes az útzár az M2-esen

Frontálisan karambolozott két személykocsi az M2-es autóút végén, a 48-as kilométer közelében. A lefagyott, csúszós úton Vácnál történt baleset miatt átmenetileg teljes útzárat rendeltek el. Az egyik autóban egy, a másikban két ember utazott, őket a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összetört kocsikból. A rajok áramtalanították is a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.

A 48-as kilométernél karambolozott két autó. Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap

Frissítés: a rendőrség tájékoztatása szerint egy személy életet vesztette, és hárman sérültek meg abban a balesetben, amely az M2-as autóúton a 48 kilométerszelvényben lévő csomópontnál, Vác külterületén történt február 19-én 6 óra 55 perckor.

A helyszínelést és a műszaki mentést teljes útlezárás mellett kezdték meg a rendőrök, a forgalmat mindkét irányból - a Rétság felől és Budapest irányából is - Vác felé, a 2 és a 12 főútra terelik.