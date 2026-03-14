Akár nappal is láthatjuk az évszázad üstökösét! Ekkor érkezik!
Csillagászati szenzáció tartja lázban a tudósokat. A C/2026 A1 (MAPS) jelű üstökös olyan fényesnek ígérkezik, hogy a legmerészebb jóslatok szerint még a tűző napon is kiszúrhatjuk az égen. Ha a számítások bejönnek, egy generáció óta nem látott égi látványosságban lesz részünk.
Úgy tűnik, 2026 is különleges évnek ígérkezik a csillagászati jelenségek szempontjából az éjszakai és talán a nappali égbolton is. A nemrég felfedezett C/2026 A1 (MAPS) üstökös ugyanis rohamos tempóban száguld a Naprendszer belső része felé és a fényessége is minden várakozást felülmúlhat! A 2026. január 13-án, a chilei San Pedro de Atacama közelében felfedezett égitest egy kisbolygókat kereső program keretében került a csillagászok látóterébe, amikor még mintegy 308 millió kilométerre járt a Naptól.
Mire ez a nagy felhajtás egy üstökös miatt?
Az üstökösök „piszkos hógolyókhoz” hasonlítanak, de a MAPS nem egy átlagos égi vándor. Ahogy közeledik a Naphoz, a rajta lévő jég és por párologni kezd, hatalmas, fényes csóvát húzva maga után. Ami azonban igazán izgalmassá teszi a helyzetet, az az úgynevezett előreszórás jelensége. Ha az üstökös a megfelelő szögben halad el a Nap és a Föld között, a porszemcséi úgy szórják szét a napfényt, hogy az égitest fényereje drasztikusan, akár a többszörösére is megnőhet!
Mikor kell az eget kémlelni?
A naptárakba érdemes már most bevésni: a C/2026 A1 (MAPS) üstökös április 4-én éri el a Naphoz legközelebbi pontját, vagyis a perihéliumot. Ekkor mindössze mintegy 159 ezer kilométerre halad el a Nap felszínétől, ami kozmikus léptékben rendkívül kis távolságnak számít.
- A felvezetés: Az üstökös már a márciusi időszakban is látható lesz távcsővel, majd szabad szemmel is.
- A nagy bumm: Amikor eléri a napközelséget (perihélium), a fényessége elérheti azt a szintet, amit az 1965-ös Ikeya-Seki vagy az 1997-es Hale-Bopp produkált.
A legizgalmasabb lehetőség, hogy az üstökös annyira kifényesedhet, hogy fényes nappal, a kék égen is láthatóvá válik.
Ehhez persze az kell, hogy a magja egyben maradjon a Nap perzselő közelségében. Ha ez megtörténik, elég lesz kitakarni a Nap korongját, hogy világosban is megpillanthassuk a fénylő égi vándort. Bár a szabad szemes látvány is lenyűgöző lesz, egy egyszerű binokulárral, azaz tábori látcsővel már a csóva szerkezetét is megfigyelheted. Fontos azonban, hogy soha ne nézz közvetlenül a Napba se szabad szemmel, se távcsővel, mert maradandó látáskárosodást okozhat!
