Újabb rejtélyes képsorok - Valóban egy ellenséges űrhajó lehet az új felvételeken?

A 3I/ATLAS port és gázt lövell ki magából egy új felvételen, amelyet egy bolygóközi űrszonda készített – közölte a DailyStar. A JUICE űrszonda által rögzített kép most újraélesztette a vitát, amely felvetést nemrég Avi Loeb, a Harvard asztrofizikusa tett, amikor azt állította, hogy akár egy idegen űrhajó is lehet a 3I/ATLAS.

Újabb megoldatlan kérdések - Mi valójában a 3I/ATLAS?

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Az űrkutatók most friss felvételt hoztak nyilvánosságra a titokzatos égitestről, amely áthaladt a Naprendszerünkön. A kutatók szerint a fotó a csillagközi 3I/ATLAS üstököst ábrázolja, amint port és gázt bocsát ki.

Az Európai Űrügynökség február 26-án közölte a felvételt:

Az üstökös apró magját egy fényes gázburok veszi körül. Ebből egy hosszú csóva nyúlik el és sugarak, kilövellések, áramlatok nyomai is megfigyelhetőek

A csapat azonban azóta is részletesen elemzi a felvételeket, hogy megállapítsa, mit árulnak el az üstökösről. Avi Loeb, a Harvard asztrofizikusa azt vetette fel, hogy az üstökös akár egy idegen szonda is lehet, amely felderítő küldetést hajt végre. Ezt leginkább szokatlan irányú mozgására hivatkozva tette. A tudományos tanulmány pedig arra figyelmeztetett, hogy az objektum akár ellenséges űrhajó is lehet, amelyre az emberiségnek fel kellene készülnie.

Amennyiben a hipotézis helyesnek bizonyulna, a következmények potenciálisan súlyosak lehetnének az emberiség számára és védelmi intézkedéseket tehetnének szükségessé

Avi Loeb tehát ismét vitát indított el a tudományos közösségen belül, amikor azt sugallta, hogy a nemrég felfedezett csillagközi objektum, a 3I/ATLAS talán több egy egyszerű üstökösnél.

A 2025 júliusában felfedezett 3I/ATLAS számos szokatlan jellemzőt mutatott, amelyek a professzor szerint arra utalhatnak, hogy egy fejlett idegen civilizáció eredetű tárgyáról van szó. A szélesebb tudományos közösség ugyanakkor szkeptikus maradt Avi Loeb állításaival szemben. A NASA és más intézmények továbbra is természetes üstökösként sorolják be a 3I/ATLAS-t.

