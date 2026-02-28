Újabb rejtélyes képsorok - Valóban egy ellenséges űrhajó lehet az új felvételeken?
Egy új felvétel került napvilágra, amit egy bolygóközi űrszonda készített. A NASA szerint a 3I/ATLAS látható a felvételen, míg Avi Loeb szerint ellenséges űrhajó is lehet.
A 3I/ATLAS port és gázt lövell ki magából egy új felvételen, amelyet egy bolygóközi űrszonda készített – közölte a DailyStar. A JUICE űrszonda által rögzített kép most újraélesztette a vitát, amely felvetést nemrég Avi Loeb, a Harvard asztrofizikusa tett, amikor azt állította, hogy akár egy idegen űrhajó is lehet a 3I/ATLAS.
Újabb megoldatlan kérdések - Mi valójában a 3I/ATLAS?
Az űrkutatók most friss felvételt hoztak nyilvánosságra a titokzatos égitestről, amely áthaladt a Naprendszerünkön. A kutatók szerint a fotó a csillagközi 3I/ATLAS üstököst ábrázolja, amint port és gázt bocsát ki.
Az Európai Űrügynökség február 26-án közölte a felvételt:
Az üstökös apró magját egy fényes gázburok veszi körül. Ebből egy hosszú csóva nyúlik el és sugarak, kilövellések, áramlatok nyomai is megfigyelhetőek
A csapat azonban azóta is részletesen elemzi a felvételeket, hogy megállapítsa, mit árulnak el az üstökösről. Avi Loeb, a Harvard asztrofizikusa azt vetette fel, hogy az üstökös akár egy idegen szonda is lehet, amely felderítő küldetést hajt végre. Ezt leginkább szokatlan irányú mozgására hivatkozva tette. A tudományos tanulmány pedig arra figyelmeztetett, hogy az objektum akár ellenséges űrhajó is lehet, amelyre az emberiségnek fel kellene készülnie.
Amennyiben a hipotézis helyesnek bizonyulna, a következmények potenciálisan súlyosak lehetnének az emberiség számára és védelmi intézkedéseket tehetnének szükségessé
Avi Loeb tehát ismét vitát indított el a tudományos közösségen belül, amikor azt sugallta, hogy a nemrég felfedezett csillagközi objektum, a 3I/ATLAS talán több egy egyszerű üstökösnél.
A 2025 júliusában felfedezett 3I/ATLAS számos szokatlan jellemzőt mutatott, amelyek a professzor szerint arra utalhatnak, hogy egy fejlett idegen civilizáció eredetű tárgyáról van szó. A szélesebb tudományos közösség ugyanakkor szkeptikus maradt Avi Loeb állításaival szemben. A NASA és más intézmények továbbra is természetes üstökösként sorolják be a 3I/ATLAS-t.
A képet ide kattintva tudja megtekinteni!
