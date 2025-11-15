RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen: UFO-csapatra figyeltek fel az éjszaka közepén a város felett

Elképesztő felvétel látott napvilágot, ami rohamosan terjed az interneten is.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.15. 05:30
UFO földönkívüli technológia felvétel

Hihetetlen beszámoló érkezett egy UFO-csapat észlelésről egy skót város lakótól, amit West Lothian egén láttak meg. Andrew Ellis rögzítette az elképesztően pulzáló földönkívülieket péntek este. A livingstoni Ellis épp hazafelé tartott munkából, amikor észrevette a Raeburn Rigg lakónegyed felett lebegő fényeket. A háromszög alakban elhelyezkedő fénypontok alacsony felhőrétegben tűntek fel november 7-én, este fél kilenc körül. A felvételen jól látható, ahogy a fények a horizont felett lebegnek, időnként felerősödve, majd elhalványulva.

alt=Az UFO-csapat észlelése előtt a skót város lakósai döbbenten állnak
Az UFO-csapat észlelése előtt a skót város lakósai döbbenten állnak / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Először nem tulajdonított neki jelentőséget, ám aztán feltűnt neki egy hosszú, folyamatosan vibráló fénycsík, amely háromszög alakban rendeződött. Ekkor gyorsan elővette a telefonját, és több mint hat percen át rögzítette ezt a hihetetlen jelenséget. A felvételt közzétette egy UFO-kal foglalkozó oldalon, ahol rövid idő alatt hatalmas érdeklődést váltott ki. Bár sokan próbáltak magyarázatot adni, mint autókat, Starlink-műholdakat vagy tűzijátékot emlegetve, viszont Andrew szerint ezek egyikére sem hasonlított a látott jelenség. Bár nem állítja, hogy idegenek jártak Livingston felett, úgy véli, akár valamilyen ismeretlen katonai eszközről is szó lehet - írja a Daily Record.

Nem gondolom, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben. Sőt, őrültség lenne azt hinni, hogy a mérhetetlenül táguló univerzumban mi vagyunk az egyetlen intelligens civilizáció

- állítja a férfi.

Az észlelésről készült felvétel az alább tudod megtekinteni:

