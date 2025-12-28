RETRO RÁDIÓ

Ezek a csillagjegyek most feszült fényszögbe érkeznek - Így kerületed el a konfliktusokat!

Bizonyos csillagjegyeknél most könnyebben alakulhatnak ki feszült helyzetek. A napi horoszkóp szerint ma fontos a tudatos reakció, ha nem akarunk fölösleges vitákba keveredni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 07:00
A napi horoszkóp 2025. december 28-ra kisebb súrlódásokat jósol bizonyos csillagjegyek számára. Ez a nap nem a nagy fordulatokról szól, hanem arról, ki mit visz tovább magával 2026-ra.

Napi horoszkóp december 28-án
Napi horoszkóp

Kos napi horoszkóp

A Hold egész nap a Kos jegyében jár, így energikusan és lelkesen indul a napja, amely kiválóan alkalmas valamilyen új dolog tervezésére vagy előkészítésére. A Hold a Nyilasban járva mindenben támogatja önt abban, hogy győzelemre vigye a terveit.

Bika napi horoszkóp

A Hold és a Mars fényszöge miatt könnyen kipattanhat egy vita, ha nem figyel oda. Érdemes olyan közös időtöltést kitalálniuk, amely mellett esély sincs a veszekedésre. Egy kirándulás vagy túrázás most igazán jó ötlet lenne.

Ikrek napi horoszkóp

Már közeleg a szilveszter, és önt egyre inkább a jövő év tervei foglalkoztatják. Nem tud mindent egyszerre megvalósítani, de szépen, lépésről lépésre akár azonnal is elkezdheti. Most érdemes olyan tervvel kezdenie, amely kis lépés ugyan, de a nagy célok irányába mutat.

Rák napi horoszkóp

Vasárnapra is jut egy feszült fényszög, amely a viták esélyét jelzi. Minden attól függ, hogyan reagál. Ha hátralép, és nem veszi magára a provokációt, könnyedén megúszhatja a napot veszekedés nélkül.

Oroszlán napi horoszkóp

Nagyon vidám és pörgős napokkal zárul 2025, pedig azt gondolta, inkább unalmasan telnek majd az év utolsó napjai. Vasárnap is sok emberrel találkozik, vagy sok érdekes témát hall, és ezek között lesznek olyanok, amelyek erősen megmozgatják a fantáziáját.

Szűz napi horoszkóp

Egy kötelezettség vagy program, amelyet bevállalt, megakadályozhatja abban, hogy a napja teljesen a kedve szerint alakuljon. El kell döntenie, hogy tartja magát a megbeszéltekhez, vagy inkább kibúvót keres. Most is az őszinteség lenne a legjobb döntés.

Mérleg napi horoszkóp

Vasárnap elakadhat valamivel, és emiatt csúszhatnak a további programjai. Ez okozhat némi bosszúságot, de mindez csak átmeneti állapot, ezért nem érdemes eltúloznia. Hamar helyreáll a megszokott menetrend.

Skorpió napi horoszkóp

A vasárnap tökéletes arra, hogy átgondolja a közeljövő terveit. Természetesen a kikapcsolódásra és a lazításra is ideális. Ragadja meg az alkalmat, és engedje meg magának a „semmittevést”.

Nyilas napi horoszkóp

Szerencsés napra számíthat, kedvező hatások érik. Komoly tervei vannak az elkövetkező időszakra, ehhez pedig egy kis pihenésre is szüksége van. Sétát vagy kirándulást is tervezhet, amely közben átgondolhatja elképzeléseit, és egészen új megvilágításban láthatja a részleteket.

Bak napi horoszkóp

Vasárnap a kreatív energiák szinte szikráznak ön körül. Tele lesz új elképzelésekkel és ötletekkel, ezért ne hagyja, hogy akár csak egy is veszendőbe menjen. Érdemes lehet mindezt valakivel átbeszélnie, mert a visszajelzések segítenek letisztázni a terveket.

Vízöntő napi horoszkóp

Érdekes nap lesz a vasárnap: sok olyan hírt hallhat, amely elgondolkodtatja. Olyan emberrel is találkozhat, aki egészen másképp gondolkodik, mint ön, de ez most nem értetlenséget szül, hanem egy igazán jó beszélgetést eredményez.

Halak napi horoszkóp

Vasárnap romantikus hangulatba kerülhet, így különösebb erőfeszítés nélkül is észreveszi maga körül az igazán szép és valóban értékes dolgokat. Mi lenne, ha főzne valami különlegesen finomat a párjának?
 

 

