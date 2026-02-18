Tömegkarambol történt, teljes útzár

Győr melletti tömegkarambolhoz rohantak a tűzoltók szerda délután.

Tömegkarambol Győr mellett

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Három személyautó ütközött egymásnak Győr közelében a 813-as főúton, az 1-es főúttal közös csomópontnál.

A győri hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik azonnal áramtalanították az egyik gépkocsit – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

A 813-as főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a hatóságok, óriási torlódásra lehet számítani.