Tömegkarambol történt, teljes útzár
Győr közelében torlódik a forgalom: tömegkarambol történt.
Győr melletti tömegkarambolhoz rohantak a tűzoltók szerda délután.
Tömegkarambol Győr közelében
Három személyautó ütközött egymásnak Győr közelében a 813-as főúton, az 1-es főúttal közös csomópontnál.
A győri hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik azonnal áramtalanították az egyik gépkocsit – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.
A 813-as főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a hatóságok, óriási torlódásra lehet számítani.
