Kórházban ébredt, orvosok vették körül a Bajnokok Ligája új sztárját
Kasper Högh kitárta a lelkét, vallott a rejtélyes eszméletvesztéséről és a lelki nehézségeiről. A Bodö Glimt óriásölő csatára durva mélypontról került a csúcsra.
Ámul a világ a norvég Bodö Glimt csodával határos Bajnokok Ligája-szereplésén. A sarkkörön túli futballklub az őszi hat alapszakaszmeccséből egyet sem nyert meg, dán középcsatára, Kasper Högh pedig egyetlen gólt sem szerzett. Aztán véget ért a tavaszi-őszi rendszerű norvég bajnokság, és a Viking mögött ezüstérmes csapat előbb egy dortmundi bravúrpont (2-2), majd a januári felkészülés – benne egy Diósgyőr elleni 4-1-es edzőmeccs – után elkezdte a szárnyalását. Csakúgy, mint a pár éve még mentálisan és fizikailag is mélypontra került Högh.
A tavaly november óta – hazai 2-3 a Juventus ellen a Bajnokok Ligájában – veretlen Bodö előbb januárban két szenzációs győzelemmel (3-1 a Manchester City ellen, majd 2-1 az Atlético Madrid otthonában) továbbjutott a rájátszásba; majd ott oda-vissza legyőzte (3-1, 2-1) a tavalyi döntős Internazionalét; szerdán pedig már a nyolcaddöntőben verte 3-0-ra a Sportingot. A 25 évesen még nem is válogatott Kasper Högh ezzel egyidőben táltosodott meg: a City ellen duplázott, betalált az Atleti és most a Sporting kapujába is a BL-nyolcaddöntőben, az Inter elleni hazai siker során pedig egy gól és két gólpassz volt a mérlege.
Mélyről jutott a csúcsra a Bodö Glimt BL-hőse
Pedig nagyon nehezen indult be a pályafutása a felnőttfutballban. Szülővárosa, Randers ificsapatában ugyan ontotta a gólokat, de aztán sem ott, sem az izlandi Valurnak kölcsönadva, sem a dán másodosztályú Hobro, sem az Alkmaar játékosaként nem tudott bizonyítani. Ekkor, 2022-ben – először távol a szülői háztól – egyre inkább ehatalmasodtak rajta a pszichés problémák.
Ahogy a Dániasport a Viaplaynek adott interjújából szemlézte: Högh stresszről, szorongásról és egy ijesztő eszméletvesztésről vallott.
2022 nyarán az Aalborg bejelentette: „Kasper Högh csatár magánjellegű tevékenység közben súlyos balesetet szenvedett, amelynek során komolyan megsérült a feje, ezért határozatlan időt kénytelen lesz kihagyni” – végül több mint 2,5 hónapig (pontosan 78 napig) tartott a felépülése. Soha nem derült ki nyilvánosan, mi is történt vele – mostanáig. A BL-hős elárulta: egy nyári estén pár barátjával elmentek a Randers Festivalra – ahol a futballista hirtelen összeesett.
„Az utolsó dolog, amire emlékszem, az az, hogy WC-re megyek, a következő pedig az, hogy felébredek, és rengeteg orvos van körülöttem a kórházban, aztán megint kialszom, mint egy gyertya” – mesélte Kasper Högh, akinek utóbb elmondták: több mint 20 percig volt eszméletlen, és máig nem tudja, kik találtak rá és mentették meg.
A fejemet akár komolyabb sérülés is érhette volna, úgy, hogy ma már nem lennék ilyen állapotban, vagy talán egyáltalán nem ébredtem volna fel
és csak annyit tudok, hogy azért ülök itt ma, mert van rá okom, és ezért hálás vagyok – emlékezett vissza Kasper Högh.
Arról is őszintén beszélt, hogy miután sokáig sehol sem sikerült neki az áttörés, és fiatalon elköltözött Aalborgba, egyre inkább úrrá lett rajta a szorongás és a stressz. Aggódni kezdett az egészsége miatt, a nyugtalanság egyre nőtt, míg végül segítséget kellett kérnie a szüleitől.
– Abban az időszakban elpattant valami, és teljesen összetörtem a szüleim előtt, otthon a garázsban. Azt mondtam nekik: 'Azt hiszem, haza kell költöznöm' – idézte föl, amikor fel akarta adni a profi sportot, ám a szülei végül rábeszélték, hogy fogadja el a norvég Stabaek hívását.
– A szüleim adták meg a lökést és bátorítottak, amikor a legjobban féltem. Ez volt az egyik legjobb dolog, ami érhetett – mondta, és légiósként végre sikerült is belelendülnie: a Stabaek támadójaként 17 meccsen 8 gólt szerzett, mielőtt 2024-ben szerződtette a Bodö/Glimt.
A Bodö meglátta bennem a lehetőséget – és nem is tudom igazán, miért és hogyan
– mondta a csatár jelenlegi klubjáról, amelyet azóta 87 tétmeccsen 45 góllal és 15 gólpasszal segített, többek között a 2024-es norvég bajnoki címhez, a tavalyi Európa-liga-elődöntőig a sorozat gólkirályaként (többek között a Twente, az Olimpiakosz és a Lazio kiejtésével), most pedig a BL-negyeddöntő küszöbére.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre