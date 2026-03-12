Kórházban ébredt, orvosok vették körül a Bajnokok Ligája új sztárját

Ámul a világ a norvég Bodö Glimt csodával határos Bajnokok Ligája-szereplésén. A sarkkörön túli futballklub az őszi hat alapszakaszmeccséből egyet sem nyert meg, dán középcsatára, Kasper Högh pedig egyetlen gólt sem szerzett. Aztán véget ért a tavaszi-őszi rendszerű norvég bajnokság, és a Viking mögött ezüstérmes csapat előbb egy dortmundi bravúrpont (2-2), majd a januári felkészülés – benne egy Diósgyőr elleni 4-1-es edzőmeccs – után elkezdte a szárnyalását. Csakúgy, mint a pár éve még mentálisan és fizikailag is mélypontra került Högh.

Nagyon nehéz utat járt be az idei csúcsig Kasper Högh, a BL-meglepetéscsapat Bodö Glimt dán csatára Fotó: AFP

A tavaly november óta – hazai 2-3 a Juventus ellen a Bajnokok Ligájában – veretlen Bodö előbb januárban két szenzációs győzelemmel (3-1 a Manchester City ellen, majd 2-1 az Atlético Madrid otthonában) továbbjutott a rájátszásba; majd ott oda-vissza legyőzte (3-1, 2-1) a tavalyi döntős Internazionalét; szerdán pedig már a nyolcaddöntőben verte 3-0-ra a Sportingot. A 25 évesen még nem is válogatott Kasper Högh ezzel egyidőben táltosodott meg: a City ellen duplázott, betalált az Atleti és most a Sporting kapujába is a BL-nyolcaddöntőben, az Inter elleni hazai siker során pedig egy gól és két gólpassz volt a mérlege.

Mélyről jutott a csúcsra a Bodö Glimt BL-hőse

Pedig nagyon nehezen indult be a pályafutása a felnőttfutballban. Szülővárosa, Randers ificsapatában ugyan ontotta a gólokat, de aztán sem ott, sem az izlandi Valurnak kölcsönadva, sem a dán másodosztályú Hobro, sem az Alkmaar játékosaként nem tudott bizonyítani. Ekkor, 2022-ben – először távol a szülői háztól – egyre inkább ehatalmasodtak rajta a pszichés problémák.

Ahogy a Dániasport a Viaplaynek adott interjújából szemlézte: Högh stresszről, szorongásról és egy ijesztő eszméletvesztésről vallott.

2022 nyarán az Aalborg bejelentette: „Kasper Högh csatár magánjellegű tevékenység közben súlyos balesetet szenvedett, amelynek során komolyan megsérült a feje, ezért határozatlan időt kénytelen lesz kihagyni” – végül több mint 2,5 hónapig (pontosan 78 napig) tartott a felépülése. Soha nem derült ki nyilvánosan, mi is történt vele – mostanáig. A BL-hős elárulta: egy nyári estén pár barátjával elmentek a Randers Festivalra – ahol a futballista hirtelen összeesett.