Ma lenne 79 éves Fenyő Miklós – Novai Gábor elárulta, hogy emlékeznek meg a születésnapról

Szomorú nap a mai: Fenyő Miklós ma töltené be 79. életévét. A Hungária énekese január 31-én hunyt el, szerettei pedig azóta sem tudták feldolgozni a rocklegenda elvesztését. Novai Gábor most lapunkon keresztül emlékezett meg régi barátjáról.

Fenyő Miklós ma töltené be 79. életévét (Fotó: Teknos/Bors)

Fenyő Miklós ma ünnepelné 79. születésnapját

ma ünnepelné 79. születésnapját A Hungária zenekar énekese január végén örökre lehunyta a szemét

Novai Gábor megtörten nyilatkozott barátja elvesztéséről

Novai Gábor: „Fenyő Miklós halála feldolgozhatatlan”

A rock and roll királya január elején került kórházba tüdőgyulladással, amelyből sajnos nem tudott felépülni. Január végén az egész ország gyászba borult és a Hungária legendás tagját siratta. Novai Gábor hosszú évek óta szoros barátságot ápolt Fenyő Miklóssal, halálának híre mélyen lesújtotta. A zenész most a Metropolnak nyilatkozott.

A mindennapok fájdalma már enyhülni látszik, de ez nagyon nehéz. Mindennap gondolok rá. Fenyő Miklós halála egyszerűen feldolgozhatatlan

– kezdte Novai Gábor.

Azóta voltam fent a lakásban is, beszéltem a feleségével és a lányával. Szörnyű volt látni azt a széket, ahol ő ült, azt a konyhát, ahol ő ebédelt vagy vacsorázott, vagy azt a szobát, ahol nézte a régi filmjeit, és azt az asztalt, ahol körbeültük és már azon gondolkoztunk, hogy milyen show-t csináljunk a Puskás Stadionban. Rettenetesen nehéz volt, mindig oda képzeltük őt, arra a székre, az asztal mögé

– mondta szomorúan a zenész.

A rocklegenda szerettei Fenyő Miklós emlékkoncertet rendeznek (Fotó: Csudai Sándor/mediaworks archiv)

Novai Gábor őrzi Fenyő Miklós emlékét

A Hungária megmaradt tagjai egy vacsora mellett ünneplik meg néhai barátjuk születésnapját. Szikora Róbert, Dolly, Novai Gábor és Fenyő Miklós gyermekei egy közös ünneplést tartanak, hogy méltón emlékezzenek meg szerettükről.

Dolly, Szikora Robi, Fenyő Miki két gyermeke és én egy vacsorát tartunk, ahol felemlegetünk majd kedves, szép emlékeket, történeteket mondunk róla, hogy így emlékezzünk meg róla és a régi időkről a születésnapján

– mesélte lapunknak a gitáros.

„Megbeszéltük, hogy időről időre össze fogunk jönni és fenntartjuk az emlékét. Ez nekünk is jó érzés, hogy ezeken a történeteken keresztül visszaemlékezhetünk rá.”