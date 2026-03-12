Ma lenne 79 éves Fenyő Miklós – Novai Gábor elárulta, hogy emlékeznek meg a születésnapról
A Hungária zenekar alapítótagja ma ünnepelné 79. születésnapját. Novai Gábor fájó szívvel emlékezett vissza örök barátjára, Fenyő Miklósra.
Szomorú nap a mai: Fenyő Miklós ma töltené be 79. életévét. A Hungária énekese január 31-én hunyt el, szerettei pedig azóta sem tudták feldolgozni a rocklegenda elvesztését. Novai Gábor most lapunkon keresztül emlékezett meg régi barátjáról.
Novai Gábor: „Fenyő Miklós halála feldolgozhatatlan”
A rock and roll királya január elején került kórházba tüdőgyulladással, amelyből sajnos nem tudott felépülni. Január végén az egész ország gyászba borult és a Hungária legendás tagját siratta. Novai Gábor hosszú évek óta szoros barátságot ápolt Fenyő Miklóssal, halálának híre mélyen lesújtotta. A zenész most a Metropolnak nyilatkozott.
A mindennapok fájdalma már enyhülni látszik, de ez nagyon nehéz. Mindennap gondolok rá. Fenyő Miklós halála egyszerűen feldolgozhatatlan
– kezdte Novai Gábor.
Azóta voltam fent a lakásban is, beszéltem a feleségével és a lányával. Szörnyű volt látni azt a széket, ahol ő ült, azt a konyhát, ahol ő ebédelt vagy vacsorázott, vagy azt a szobát, ahol nézte a régi filmjeit, és azt az asztalt, ahol körbeültük és már azon gondolkoztunk, hogy milyen show-t csináljunk a Puskás Stadionban. Rettenetesen nehéz volt, mindig oda képzeltük őt, arra a székre, az asztal mögé
– mondta szomorúan a zenész.
Novai Gábor őrzi Fenyő Miklós emlékét
A Hungária megmaradt tagjai egy vacsora mellett ünneplik meg néhai barátjuk születésnapját. Szikora Róbert, Dolly, Novai Gábor és Fenyő Miklós gyermekei egy közös ünneplést tartanak, hogy méltón emlékezzenek meg szerettükről.
Dolly, Szikora Robi, Fenyő Miki két gyermeke és én egy vacsorát tartunk, ahol felemlegetünk majd kedves, szép emlékeket, történeteket mondunk róla, hogy így emlékezzünk meg róla és a régi időkről a születésnapján
– mesélte lapunknak a gitáros.
„Megbeszéltük, hogy időről időre össze fogunk jönni és fenntartjuk az emlékét. Ez nekünk is jó érzés, hogy ezeken a történeteken keresztül visszaemlékezhetünk rá.”
Jövőre egy emlékkoncerttel is megemlékeznek Fenyő Miklós örökségéről
Fenyő Miklós családja és pályatársai egy emlékkoncert keretein belül adóznak a a Hungária oszlopos tagja előtt. Hamarosan pedig Szikora Róbert és az R-GO is koncertet ad, melynek egy részeben az elhunyt legendára emlékeznek.
Jövőre töltené a 80. életévét, ezért akkor egy emlékkoncertet tartunk, amelyre mindenki meg van hívva. Most egy R-GO koncert lesz a Margit-szigeten, aminek lesz egy külön blokkja, ahol Hungária dalokat játszanak majd és felidézik Fenyő főmunkásságát
– árulta el a részleteket lapunknak Novai Gábor.
