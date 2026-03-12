16 év után elvesztette perét Katy Perry Katie Perry ellen

16 év után végre megszületett az ítélet a világhírű énekesnő, Katy Perry és az ausztrál Katie Perry ügyében. Már jó ideje húzódik a híresség és a divattervező közötti jogi konfliktus.

Katy Perry elvesztette a pert Fotó: AFP

Katie Perry nem ismerte Katy Perryt

A Sydney-ben élő Katie Perry, aki ma már Katie Taylor néven ismert, 2000-ben regisztrálta cégnevét, a Katie Perryt, ami miatt védjegybejelentést is benyújtott.

2008-tól kezdve ruhákat árult a helyi piacokon, közösségimédia-portáljai is voltak, és weboldallal is rendelkezett Katie Perry márkanévvel. Ahogy aztán elkezdett nőni az énekesnő, Katy Perry népszerűsége, az amerikai sztár ügyvédjei arra kérték Katie Taylort, hogy törölje márkáját, illetve jelezték, hogy ellenzik a kereskedelmi forgalomba való helyezésre vonatkozó kérelmét, de a keresetet elutasították.

Még sosem hallottam az énekesnőről, amikor elindítottam a márkámat. Egyszerűen csak egy divatvállalkozást építettem azon a néven, amivel születtem

– nyilatkozta a divattervező az Unilad szerint.

2019-ben Taylor beperelte a popsztárt védjegybitorlásért, mert az énekesnő egy 2014-es turnéja során dzsekiket, pulóvereket, pólókat és melegítőnadrágokat árult, amivel Taylor állítása szerint megsértette a védjegyoltalmi törvényeket. 2023-ban ugyan nyert, de 2024-ben, az énekesnő fellebbezését követően, elutasították.

2026. március 11-én az ausztrál legfelsőbb bíróság megállapította, hogy Katie Perry nem ártott az amerikai énekesnő hírnevének, a bírák szerint Katy Perry hírneve olyannyira megalapozott, hogy ha látják Taylor ruházati cégét, már nem keverik össze vele. Így a bírák elutasították az énekesnő ügyvédjeinek azon érvelését, miszerint Katy Perry jelentős hírnévre tett szert Ausztráliában a cég megalapításakor.

„Ez egy hihetetlenül hosszú és nehéz út volt – nyilatkozta Katie. – De a mai nap megerősíti azt, amiben mindig is hittem – hogy a védjegyeknek minden méretű vállalkozást védeniük kell.”

Az énekesnő képviselője egy nyilatkozatban azt állította, hogy Katy Perry sosem akarta megakadályozni Katie Taylort vállalkozása működtetésében vagy abban, hogy Katie Perry néven árulja ruháit.