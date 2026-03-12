RETRO RÁDIÓ

Som-Balogh Edina bikiniben élvezi a tavaszt

A csodaszép színésznő kihasználja, hogy véget ért a tél. Som-Balogh Edina ritkán mutatja magát bikiniben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 13:00
Módosítva: 2026.03.12. 14:43
színésznő tavasz Som-Balogh Edina bikinis

Az egykori szépségkirálynőből lett színésznő 2023-ban három műsorban is szerepelt a TV2-n. Som-Balogh Edina a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, az Ütős Ötös és a FARM VIP című produkcióknak egyaránt részese volt. Utóbbiban ismerte meg szerelmét, Szabó Simont, aki megnyerte a 2023-as Farm VIP-t – és Edina szívét is.

Hiába múlt el negyven, Som-Balogh Edina sokak szívét megdobogtatja
Hiába múlt el negyven, Som-Balogh Edina sokak szívét megdobogtatja (Fotó: TV2)

Som-Balogh Edina nagyon várhatta a jó időt!

Alig intettünk búcsút a hideg télnek, valósággal berobbant a tavasz. Rengetegen élvezték a napsütést, a szép időre kiéhezett emberek pedig igyekeztek minél többet tartózkodni a szabadban. Közéjük tartozik Som-Balogh Edina, aki a barátnőjével napszemüveget vett és bikinit húzott, hogy így élvezze a márciusi „nyarat”. A színésznő Instagram-oldalára kikerült szexi képe pedig máris sokak kedvence. Mutatjuk is!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu