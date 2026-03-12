Som-Balogh Edina bikiniben élvezi a tavaszt

Az egykori szépségkirálynőből lett színésznő 2023-ban három műsorban is szerepelt a TV2-n. Som-Balogh Edina a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, az Ütős Ötös és a FARM VIP című produkcióknak egyaránt részese volt. Utóbbiban ismerte meg szerelmét, Szabó Simont, aki megnyerte a 2023-as Farm VIP-t – és Edina szívét is.

Hiába múlt el negyven, Som-Balogh Edina sokak szívét megdobogtatja (Fotó: TV2)

Som-Balogh Edina nagyon várhatta a jó időt!

Alig intettünk búcsút a hideg télnek, valósággal berobbant a tavasz. Rengetegen élvezték a napsütést, a szép időre kiéhezett emberek pedig igyekeztek minél többet tartózkodni a szabadban. Közéjük tartozik Som-Balogh Edina, aki a barátnőjével napszemüveget vett és bikinit húzott, hogy így élvezze a márciusi „nyarat”. A színésznő Instagram-oldalára kikerült szexi képe pedig máris sokak kedvence. Mutatjuk is!