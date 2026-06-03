Weisz Fanni: Meggondoltam magam, mégsem lesz...

Többnapnyi dilemmázás után döntött a szépséges modell. Weisz Fanni hét napja még ezt írta a közösségi oldalán: „Rengeteget írtatok a frufruval kapcsolatban. Volt, aki szerint egy próbát megér, más szerint ne csináljam, mert meg fogom bánni. De én mindenképpen ki fogom próbálni egyszer. Lehet, hogy igazatok lesz, és tényleg megbánom! Egyszerűen szeretnék valami változást.”

Weisz Fanni döntött: lesz frufruja, csak nem most (Fotó: Szabolcs László)

Weisz Fanni igazat adott a követőinek

„Meggondoltam magam, mégsem lesz frufrum. Elengedtem a dolgot, igazatok van. Amikor várost nézni voltam, rengeteg frufrus lányt láttam, és tudjátok, mi jutott eszembe? Hogy milyen vicces lehet, amikor fúj a szél, és teljesen szétáll a frufru. Arról nem is beszélve, hogy beleizzadni sem lehet valami kellemes”

– írta Instagram-oldalán Weisz Fanni. Ugyanakkor a fentiekkel nem tekinti lezártnak a témát az egykori szépségkirálynő. Az utolsó mondatával ugyanis hagyott magának egy kiskaput a csodaszép modell.

De egyszer biztosan bevállalom majd, csak most még nem jött el az ideje

– zárta bejegyzését Fanni, melyet a mellékelt képekkel együtt ITT tudsz megtekinteni.